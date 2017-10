Here are the leading English Premier League scorers after Sunday’s matches:

8: Kane (Tottenham)

7: Agüero (Man City), Lukaku (Man Utd)

6: Álvaro Morata (Chelsea), Gabriel Jesus (Man City), Sterling (Man City)

5: Salah (Liverpool), Sané (Man City), Vardy (Leicester), Lacazette (Arsenal)

4: Abraham (Swansea), Doucoure (Watford), Okazaki (Leicester), Rooney (Everton)

3: Alli (Tottenham), Biram Diouf (Stoke), Chicharito Hernandez (West Ham), Eriksen (Tottenham), Fellaini (Man Utd), Gabbiadini (Southampton), Mané (Liverpool), Martial (Manr Utd), Rashford (Man Utd), Richarlison (Watford), Welbeck (Arsenal), Woods (Burnley), Niasse (Everton)

