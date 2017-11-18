37 Candidates Vie For Anambra Governorship Seat

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Updated November 18, 2017

People of Anambra state have begun the process to decide who takes over the affairs of the state for another four years.

Officials of the Independent National Electoral Commission (INEC) and security operatives from various agencies, as well as other stakeholders are on ground to ensure the success of Saturday’s governorship election.

Here are the 37 aspirants accredited by the electoral body:

S/N STATE NAME OF CANDIDATE SEX PARTY
ANAMBRA
1 GOVERNOR UJU UCHENDU OZOKA F AA
DEPUTY THERESA NNALUE F AA
2 GOVERNOR NWEZI AMECHI M AGAP
DEPUTY OKEKE NJIDEKA F AGAP
3 GOVERNOR OBY OKAFOR F ACD
DEPUTY ONYEKWULUJE UZOMA M ACD
4 GOVERNOR AKUNWATA OJIBA M ACPN
DEPUTY EBELE ANGEL F ACPN
5 GOVERNOR PAUL OBIANASO M ADC
DEPUTY FRANCIS AGUMADU M ADC
6 GOVERNOR IFEANYICHUKWU OKONKWO M ADP
DEPUTY NNADOZIE IKE M ADP
7 GOVERNOR NWOYE OKECHUKWU M APC
DEPUTY DOZIE ARINZE M APC
8 GOVERNOR ADAEZE OKAFOR F APDA
DEPUTY OGUEJIOFOR FRANKLIN M APDA
9 GOVERNOR WILLIE OBIANO M APGA
DEPUTY NKEMAKONAM OKEKE M APGA
10 GOVERNOR NWEKE CHUKWUDUBEM M APP
DEPUTY AKABIKE IFEANYICHUKWU M APP
11 GOVERNOR OHANUGO CECIL M BNPP
DEPUTY EZE OGBONNA M BNPP
12 GOVERNOR EMMANUEL NWIBE M DA
DEPUTY OKPEZUNE KINGSLEY M DA
13 GOVERNOR EDOCHIE CHIBUIKE M DPC
DEPUTY OKEKE OLUCHUKWU M DPC
14 GOVERNOR ONUORAH ONYEACHONAM M GPN
DEPUTY CHUKWUANU NONYE F GPN
15 GOVERNOR SAMUEL ORAEGBUNAM M HDP
DEPUTY ARTHUR ODIDIKA M HDP
16 GOVERNOR NDIFE IKENNA M ID
DEPUTY NWABUDE JACHIKE M ID
17 GOVERNOR RUFUS EZEOKOLONKWOR M KOWA
DEPUTY EZEONYIRIMBA IZUCHUKWU M KOWA
18 GOVERNOR CHRISTIAN ENEMUO M LP
DEPUTY OKOYE VINCENT M LP
19 GOVERNOR OKAFOR CHRISTIAN M MMN
DEPUTY ONWUKA OSITA M MMN
20 GOVERNOR PRAISE OKECHUKWU F MPPP
DEPUTY UGOCHUKWU NDUBUISI M MPPP
21 GOVERNOR CHINEDU OKPALANMA M NCP
DEPUTY CHUKWUMA EGEONU M NCP
22 GOVERNOR BENNETH ABANIWU M NDLP
DEPUTY PETER OKOYE M NDLP
23 GOVERNOR FELIX OBI-OKAFOR M NEPP
DEPUTY NNEKA ANASUDU F NEPP
24 GOVERNOR OKAFOR OGBONNA M NNPP
DEPUTY OKOLIE ELVIS M NNPP
25 GOVERNOR VAL. OGUEJIOFOR M NPC
DEPUTY OKAFOR SAMUEL M NPC
26 GOVERNOR NNOLI JUSTIN M NUP
DEPUTY AGBATA IKECHUKWU M NUP
27 GOVERNOR PETER CHIBIKE M PDC
DEPUTY OKUDO CHUKWUEMEKA M PDC
28 GOVERNOR OSELOKA OBAZE M PDP
DEPUTY CHIDI ONYEMELUKWE F PDP
29 GOVERNOR GODWIN EZEEMO M PPA
DEPUTY PRINCE UCHENDU M PPA
30 GOVERNOR HENRY ONUORAH M PPN
DEPUTY IGBOANUSI UGOCHI F PPN
31 GOVERNOR KENNETH MODEZIE M PPP
DEPUTY CHINWEZE OGECHUKWU F PPP
32 GOVERNOR STEPHEN MBAH M PRP
DEPUTY ONYEJIAKA ANABALAONYE M PRP
33 GOVERNOR IFEANYI OBALUM M SDP
DEPUTY CLEMENT OKAFOR M SDP
34 GOVERNOR STANLEY EZEANYAKU M UDP
DEPUTY ERIC ENEMO M UDP
35 GOVERNOR OSITA CHIDOKA M UPP
DEPUTY OKEKE OGBONNAYA M UPP
36 GOVERNOR OZOEMENA NONSO M YDP
DEPUTY UGOCHUKWU NWOFOR M YDP
37 GOVERNOR NNAEMEKA EZIBE F YPP
DEPUTY ODINIRU FAMINUS M YPP


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