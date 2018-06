World Cup: Starting Line-Ups For Uruguay Vs Saudi Arabia

Starting line-ups for the World Cup match between Uruguay and Saudi Arabia in Group A in Rostov on Wednesday (1500 GMT kick-off):

Uruguay (4-4-2)

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Jose Gimenez, Diego Godin (capt), Martin Caceres; Carlos Sanchez, Matias Vecino, Rodrigo Bentancur, Cristian Rodriguez; Luis Suarez, Edinson Cavani

Coach: Oscar Tabarez (URU)

Saudi Arabia (4-5-1)

Mohammed Al-Owais; Mohammed Al-Burayk, Osama Hawsawi (capt), Ali Al-Bulayhi, Yasser Al-Shahrani; Hatan Bahbri, Salman Al-Faraj, Abdullah Otayf, Taiseer Al-Jassam, Salem Al-Dawsari, Fahad Al-Muwallad

Coach: Juan Antonio Pizzi (ESP)

Referee: Clement Turpin (FRA)

AFP