World Cup: Brazil Vs Mexico Starting Line-Ups

Starting line-ups for the World Cup last 16 match between Brazil and Mexico on Monday (kick-off: 1400 GMT):

Brazil (4-2-3-1)

Alisson; Fagner, Thiago Silva, Joao Miranda (capt), Filipe Luis; Paulinho, Casemiro; Willian, Philippe Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus

Coach: Tite (BRA)

Mexico (4-3-3)

Guillermo Ochoa; Jesus Gallardo, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Edson Alvarez; Rafael Marquez, Andres Guardado, Hector Herrera; Carlos Vela, Javier Hernandez, Hirving Lozano

Coach: Juan Carlos Osorio (COL)

Referee: Gianluca Rocchi (ITA)

AFP