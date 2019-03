BREAKING: APC Wins All House Of Assembly Seats In Jigawa

The All Progressives Congress (APC) has won all House of Assembly seats in the 30 constituencies of Jigawa State.

The results were announced on Sunday morning by the Independent National Electoral Commission (INEC) in the state.

Below are the details:

1. Gagarawa LGA

Ibrahim Husaini Kadeta of APC – 15,405.

Mutari Ibrahim Gonga PDP – 8,368.

2. Buji LGA

Sale Baba A of APC – 21,297.

Isa Bello Gwadayi of PDP – 9,312.

3. Guri LGA

Suleiman Musa Kadira of APC – 20,851.

Muhammad Umar of PDP – 7,346.

4. Gwiwa LGA

Aminu Zakari of APC – 20,207.

Isah Alasan Korayal of PDP – 7,674.

5. Kanya constituency, Babura LGA.

Usman H Isah of APC – 17,321.

Mansur Danladi of PDP 4,375.

6. Kazaure LGA

Bala Hamza Gada of APC – 21,505

Zakari Tura A of PDP – 3,105

7.Kiri kasamma LGA

Aliyu Ahmad Aliyu of APC – 26,109

Abdu Muhammad of PDP – 9,223.

8. Gumel LGA

Sani Isiyaku of APC – 15,709

Aliyu Muhd of PDP – 4,907

9. Auyo LGA

Ishaq Sani of APC – 27,487

Haruna Bako Uzza of PDP – 7,766

10.Bulangu constituency, KHS LGA.

Yusif Ahmed Soja Bulangu of APC – 14,886.

Muhd Abdullahi Bulangu of PDP – 7,327.

11. Taura LGA

Dayyabu Shehu APC – 32,216.

Lawan Idi Kwalam of PDP – 11,528.

12. Hadejia LGA

Abubakar Sadiq Muhd of APC – 25,383.

Suleiman Dawaki of PDP – 6,030.

13. Kaugama LGA

Sani Sale of APC – 23,481.

Ibrahim Muhd Abega of PDP – 7,809.

14. Mallam Madori LGA.

Kais Abdullah of APC – 27,400.

Muhd Nagaru of PDP – 7,432.

15. Dutse LGA

Musa Sule Dutse of APC – 43,176.

Shehu Umar Chamo of PDP – 14,483.

16. Ringin LGA

Aminu Sule Sankara of APC – 41,458.

Murtala Abubakar Muhd of PDP – 27,864.

17. Gwaram Constituency

Isah Idris of APC – 31,713.

Abubakar Sani of PDP – 7,343.

18. Fagam constituency, Gwaram LGA.

Shuaibu Inuwa of APC – 26,312.

Hannafi Yakubu of PDP – 4,911.

19. Babura constituency

kabiru Isah of APC – 26,043.

Isah Ubale of PDP – 4,610.

20. Sule Tankarkar

Abubakar Muhd Said of APC – 31,991.

Muhd Mujitafa of PDP – 12,319.

21. Roni LGA

Hassan Usman Alto Roni of APC – 19,344.

Babangida Muhd of PDP – 4,904.

22. Maigatari LGA

Habu Muhd of APC – 25,872.

Sunusi Wada Salisu of PDP – 12,483.

23. Kafin Hausa LGA.

Adamu Baban Bare of APC – 22,591.

Yahaya Yusif of PDP – 7,324.

24. Birniwa LGA

Husaini Sheriff Kirya APC – 24,993

Ali Idris Diginsa of PDP – 12,227

25. Jahun LGA

Idris Garba Kareka of APC – 41,872

Idris Ilyasu Danlawan of PDP – 15,938

26. Yankwashi LGA

Abdulrahaman Alkassim of APC – 11,616.

Musa Abdullahi Karkarna of PDP – 5,487.

27. Garki LGA

Muhammad Lawan Garba APC – 33,523.

Wada Usman Garki PDP scored 15,747.

28. Kiyawa LGA

Yahaya Mohammad of APC – 36,216.

Ado Ibris Andaza of PDP – 12,749.

29. Birnin Kudu LGA

Muhammad Surajo of APC – 28,182.

Abdullahi Yunusa of PDP – 22,568.

30. Balungu LGA

Yusif Ahmed Bulangu of APC – 14,886

Muhd Abdullahi Bulangu of PDP – 7,327.