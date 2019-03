Updates: Governorship Election Results For Imo

Following what can now be described as a turbulent collation exercise in Imo State, the results from the governorship election as collated so far are stated below. 

Owerri municipal

ACCORD. 205

AA. 2617

APC.1540

APGA. 1549

PDP. 10118

Mbaitolu LGA.

Accord 398,

AA 5869,

APC 3704

APGA. 5777

PDP. 13,258

Ngor Okpalla LGA

A…267

AA……..4797

APC……2310

APGA…..2308

PDP …….11,502

Owerri North LGA

A… 259

AA.. 2988

APC….2272

APGA….4404

PDP….. 12,797

Orlu LGA

A..262

AA… 9659

APC…3007

PDP…5053

APGA….3421

Ideato south LGA

AA…. 40,438

A…. 130

APC…..4893

APGA….. 4656

PDP…… 3600

Ihitte Uboma

A…151

AA..5444

APC…3160

APGA….5692

PDP… 4235

Ahiazu Mbaise LGA

AA. 3395

APC… 971

APGA….2405

PDP…. 32987

ISIALA MBANO LGA

A.. 1639

AA. 3383

APGA.. 17817

APC….1893

PDP… 3589

Ezinihitte Mbaise LGA

A…138

AA…2646

APC..1462

APGA…1356

PDP….30035

Owerri West LGA

AA. 2538

APGA…..2660

APC…. 2868

PDP……. 12878

Ohaji Egbema LGA

APC 4585

AA… 16739

APGA 4476

PDP…5872

Oru East LGA

A 77

AA 4531

APC 24257

APGA 1524

PDP 4806

Ideato North LGA Guber

Accord Party 280

AA 5,599

APC 3,723

APGA 2,152

PDP 3,064

Nwangele LGA

A.. 176

AA. 9924

APC. 1831

APGA. 2067

PDP. 3482

Oguta LGA

A. 28

AA. 3431

APC. 1644

APGA. 2441

PDP. 5663

Orsu LGA

A. 54

AA. 6203

APC 3780

APGA 3198

PDP. 2596