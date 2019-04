UEFA Champions League: Starting Line-Ups For Manchester City Vs Tottenham

Starting line-ups for the Champions League quarter-final, second leg between Manchester City and Tottenham (Tottenham lead 1-0 on aggregate) at the Etihad Stadium on Wednesday (kick-off 1900 GMT):

Manchester City (4-2-3-1)

Ederson; Kyle Walker, Vincent Kompany (capt), Aymeric Laporte, Benjamin Mendy; Ilkay Gundogan; Kevin de Bruyne, David Silva; Bernardo Silva, Sergio Aguero, Raheem Sterling

Coach: Pep Guardiola (ESP)

Tottenham (4-2-3-1)

Hugo Lloris (capt); Kieran Trippier, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Danny Rose; Victor Wanyama, Moussa Sissoko; Christian Eriksen, Dele Alli, Lucas Moura; Son Heung-Min

Coach: Mauricio Pochettino (ARG)

Referee: Cuneyt Cakır (TUR)

