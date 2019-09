Federer, Nadal And The All-Time Men’s Grand Slam Winners

Here are the all-time Grand Slam men’s win leaders after Sunday’s US Open final:

Roger Federer (SUI) 20

Australian Open: 6 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018)

French Open: 1 (2009)

Wimbledon: 8 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017)

US Open: 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Rafael Nadal (ESP) 19

Australian Open: 1 (2009)

French Open: 12 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019)

Wimbledon: 2 (2008, 2010)

US Open: 4 (2010, 2013, 2017, 2019)

Novak Djokovic (SRB) 16

Australian Open: 7 (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019)

French Open: 1 (2016)

Wimbledon: 5 2011, 2014, 2015, 2018, 2019)

US Open: 3 (2011, 2015, 2018)

Pete Sampras (USA) 14

Australian Open: 2 (1994, 1997)

French Open: 0

Wimbledon: 7 (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000)

US Open: 5 (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)

Roy Emerson (AUS) 12

Australian Open: 6 (1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967)

French Open: 2 (1963, 1967)

Wimbledon: 2 (1964, 1965)

US Open: 2 (1961, 1964)

