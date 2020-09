UEFA Europa League Third Qualifying Round Draw

The draw for the third qualifying round of the 2020/21 UEFA Europa League, made at UEFA’s Swiss headquarters in Nyon on Tuesday:

Nomme Kalju (EST)/NS Mura (SLO)/AGF Aarhus (DEN) v PSV Eindhoven (NED)

Charleroi (BEL) v Sfintul Gheorghe Suruceni (MDA)/Partizan Belgrade (SRB)

Hibernians (MLT)/Fehervar (HUN) v Servette (SUI)/Reims (FRA)

St Gallen (SUI) v AEK Athens (GRE)

FC Botosani (ROM)/KF Shkendija (MKD) v Lokomotiv Plovdiv (BUL)/Tottenham Hotspur (ENG)

Progres Niederkorn (LUX)/Willem II (NED) v Lincoln Red Imps (GIB)/Rangers (SCO)

Budapest Honved (HUN)/Malmo (SWE) v Lokomotiva Zagreb (CRO)

FK Ventspils (LAT)/Rosenborg (NOR) v Alanyaspor (TUR)

KF Teuta (ALB)/Granada (ESP) v Lokomotiv Tbilisi (GEO)/Dynamo Moscow (RUS)

LASK (AUT) v Dunajska Streda (SVK)/Jablonec (CZE)

Bala Town (WAL)/Standard Liege (BEL) v FK Vojvodina (SRB)

OFI Crete (GRE)/Apollon Limassol (CYP) v Hammarby (SWE)/Lech Poznan (POL)

Sporting (POR) v Viking Stavanger (NOR)/Aberdeen (SCO)

FK Kukesi (ALB)/VfL Wolfsburg (GER) v Desna (UKR)

HNK Rijeka (CRO) v Aris Thessaloniki (GRE)/Kolos Kovalivka (UKR)

Shamrock Rovers (IRL)/AC Milan (ITA) v Bodo/Glimt (NOR)/Zalgiris Vilnius (LTU)

FC Rostov (RUS) v Maccabi Haifa (ISR)/FK Zeljeznicar (BIH)/Kairat Almaty (KAZ)

Besiktas (TUR) v Borac Banja Luka (BIH)/Rio Ave (POR)

TSC Backa Topola (SRB)/FCSB (ROM) v FK Riteriai (LTU)/Slovan Liberec (CZE)

Neftci PFK (AZE)/Galatasaray (TUR) v KF Renova (MKD)/Hajduk Split (CRO)

KF Laci (ALB)/Hapoel Beer-Sheva (ISR) v Coleraine (NIR)/Motherwell (SCO)

Viktoria Plzen (CZE) v Sonderjyske (DEN)

IFK Gothenburg (SWE)/FC Copenhagen (DEN) v Piast Gliwice (POL)/Prolactal Hartberg (AUT)

Kaysar Kyzylorda (KAZ)/APOEL (CYP) v Olimpija Ljubljana (SLO)/HSK Zrinjski (BIH)

NK Osijek (CRO)/FC Basel (SUI) v Anorthosis Famagusta (CYP)

CSKA Sofia (BUL)/BATE Borisov (BLR) v B36 Torshavn (FRO)/The New Saints (WAL)

FK Sarajevo (BIH) v FC Astana (KAZ)/FK Buducnost Podgorica (MNE)

Sheriff Tiraspol (MDA) v Inter Club d’Escaldes (AND)/Dundalk (IRL)

Ararat-Armenia (ARM)/CS Fola Esch (LUX) v NK Celje (SLO)

Riga FC (LAT)/SS Tre Fiori (SMR) v Celtic (SCO)

KuPS Kuopio (FIN)/Slovan Bratislava (SVK) v FK Suduva (LTU)

Legia Warsaw (POL) v FK Sileks (MKD)/KF Drita (KOS)

KI Klaksvik (FRO) v Connah’s Quay Nomads (WAL)/Dinamo Tbilisi (GEO)

Djurgardens (SWE)/Europa FC (GIB) v CFR Cluj (ROM)

Linfield (NIR)/Floriana (MLT) v Flora Tallinn (EST)/KR Reykjavik (ISL)

– KF Tirana of Albania and Ludogorets of Bulgaria have byes into the play-off round

– Ties to be played on September 24 behind closed doors as one-off straight knockout matches, rather than over two legs, because of the complications caused by the coronavirus pandemic. The first-named clubs are at home.

AFP