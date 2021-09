US Open Tennis: Men’s Semi-Final Head-To-Heads

Head-to-head prior results for the US Open men’s semi-finals (x denotes seed):

Daniil Medvedev (RUS x2) v. Felix Auger-Aliassime (CAN x12)

Medvedev leads 1-0

2018 Toronto Hard R32 Medvedev 3-6, 6-4, 7-6 (9/7)

Alexander Zverev (GER x4) v. Novak Djokovic (SRB x1)

Djokovic leads 6-3

2017 Rome Clay F Zverev 6-4, 6-3

2018 Shanghai Hard SF Djokovic 6-2, 6-1

2018 ATP Finals Hard RR Djokovic 6-4, 6-1

2018 ATP Finals Hard F Zverev 6-4, 6-3

2019 French Open Clay QF Djokovic 7-5, 6-2, 6-2

2020 ATP Finals Hard RR Djokovic 6-3, 7-6 (7/4)

2021 ATP Cup Hard RR Djokovic 6-7 (3/7), 6-2, 7-5

2021 Australian Open Hard QF Djokovic 6-7 (6/8), 6-2, 6-4, 7-6 (8/6)

2021 Olympics Hard SF Zverev 1-6, 6-3, 6-1