FULL LIST: Keyamo Appoints New Directors For Aviation Agencies

The Minister of Aviation and Aerospace Development, Festus Keyamo, has appointed new directors for civil aviation agencies in the country one week after the Federal Government sacked all directors and chief executive officers of the agencies.
In a statement on Thursday, a spokesman for the ministry, Odutayo Oluseyi, said the fresh appointments were in line with the Renewed Hope Agenda of President Bola Tinubu.
The concerned agencies include the Federal Airport Authority of Nigeria (FAAN), Nigeria Metrological Agency (NiMET), Nigeria Airspace Management Agency (NAMA), Nigeria Civil Aviation Authority (NCAA) and the Nigeria Safety and Investigation Bureau (NSIB).
“All the newly appointed Directors are to get in touch with the Director, Human Resource Department of the Ministry of Aviation and Aerospace Development to collect their letters of appointment as the appointment is with immediate effect,” the statement partly read.
“Also a new Directorate called the Cargo Services has been created at the Federal Airport Authority of Nigeria to ameliorate issues besetting the sector.”
The newly appointed directors are as follows:
|NIGERIAN METEOROLOGICAL AGENCY (NIMET)
|1
|PROF VINCENT EZIKORNWOR WELI
|DIRECTOR, WEATHER SERVICES
|2
|PROF ODJUGO PETER AKPODIOGAGA OVUYOVWIROYE
|DIRECTOR, RESEARCH AND TRAINING
|3
|ONYEGBULE GLORY AMARACHI
|DIRECTOR, APPLIED METEOROLOGICAL SERVICES
|4
|ABDULKAREEM HAMID OLAYINKA
|DIRECTOR, ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES
|5
|FUNKE ADEBAYO AROWOJOBE
|DIRECTOR, PUBLIC AFFAIRS AND CONSUMER PROTECTION
|6
|SHOLA GABRIEL
|DIRECTOR, LEGAL SERVICES/ COMPANY SECRETARY
|7
|NASIRU SANI
|DIRECTOR, HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION
|8
|ALEX AKOJI YUSUF
|DIRECTOR, FINANCE AND ACCOUNTS
|9
|AIRIOHUODION HENRY OMONZOJIE
|DIRECTOR, CORPORATE SERVICES
|
NIGERIA CIVIL AVIATION AUTHORITY (NCAA)
|1
|ENGR BALANG GODWIN
|DIRECTOR, AERODROME AND AIRSPACE STANDARDS
|2
|YINKA BOBOYE
|DIRECTOR, AIR TRANSPORT REGULATIONS
|3
|CAPT. DONALD SPIFF
|DIRECTOR, OPERATIONS, LICENSING AND TRAINING
|4
|MICHAEL ACHIMUGU
|DIRECTOR, PUBLIC AFFAIRS AND CONSUMER PROTECTION
|5
|OMOGO BERNARD ONWE CHINEDU
|DIRECTOR, AVSEC REGULATION
|6
|OLUFEMI ODUKOYA
|DIRECTOR, FINANCE AND ACCOUNTS
|7
|ENGR. VICTOR GOYEA
|DIRECTOR, AIRWORTHINESS STANDARDS
|8
|BARR MARY TUFANO
|DIRECTOR, LEGAL SERVICES/ COMPANY SECRETARY
|9
|ANASTASIA GBEM
|DIRECTOR, HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION
|10
|HORATIUS EGWA
|DIRECTOR, SPECIAL DUTIES
|11
|REBECCA EYIUCHE AGHADINAZU
|DIRECTOR, CORPORATE SERVICES
|NIGERIAN AIRSPACE MANAGEMENT AGENCY (NAMA)
|1
|MUONEMEH NDUBUISI LOTENNA
|DIRECTOR, FINANCE AND ACCOUNTS
|2
|JOHN TAYO
|DIRECTOR, OPERATIONS
|3
|ABIMBOLA LADIPO
|DIRECTOR, HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION
|4
|ENGR IJEOMA IHENACHOR
|DIRECTOR, SAFETY ELECTRONIC AND ENGINEERING SERVICES
|5
|RITA ISEMIUHONMON EGBADON
|DIRECTOR, LEGAL SERVICES/COMPANY SECRETARY
|6
|ABDULAHI MUSA
|DIRECTOR, PUBLIC AFFAIRS AND CONSUMER PROTECTION
|7
|ABBA AHMAD
|DIRECTOR, SPECIAL DUTIES
|8
|IBRAHIM ALIYU
|DIRECTOR CORPORATE SERVICES
|NIGERIAN SAFETY INVESTIGATION BUREAU (NSIB)
|1
|ENGR ABDULAHI BABANYA
|DIRECTOR, ENGINEERING SERVICES
|2
|ODITA FRANCIS ISIOMA
|DIRECTOR, OPERATIONS
|3
|ENGR NWOBU PATRICK
|DIRECTOR, TRANSPORT INVESTIGATION
|4
|ESOSA EREMWANARUA
|DIRECTOR, LEGAL SERVICES/ COMPANY SECRETARY
|5
|ENGR LAWAL ABDULMUMIN
|DIRECTOR, HUMAN RESOURCES
|6
|MRS BIMBO OLAWUNMI OLADEJI
|DIRECTOR, PUBLIC AFFAIRS AND CONSUMER PROTECTION
|7
|DR MRS OKUNDAYE-OKE ITOHAN FOLAKE
|DIRECTOR, FINANCE AND ACCOUNTS
|8
|BARO HENRY MINABOWANRE
|DIRECTOR, CORPORATE SERVICES
|FEDERAL AIRPORTS AUTHORITY OF NIGERIA (FAAN)
|1
|ENGR. MUNIRU ADEJARE ABIOLA
|DIRECTOR, ENGINEERING SERVICES
|2
|CAPT. ABDULLAHI MOHMOOD
|DIRECTOR, AIRPORT OPERATIONS
|3
|AYODELE OLATIREGUN
|DIRECTOR, FINANCE AND ACCOUNTS
|4
|LUQMAN OLATUBOSUN ENIOLA
|DIRECTOR, HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION
|5
|IGBAFE AFEGBAI
|DIRECTOR, AVIATION SECURITY SERVICES
|6
|MRS BRIDGET GOLD
|DIRECTOR, LEGAL SERVICES/ COMPANY SECRETARY
|7
|JENSEN ASABA
|DIRECTOR, CORPORATE SERVICES
|8
|OBIAGELI ORAH
|DIRECTOR, PUBLIC AFFAIRS AND CONSUMER PROTECTION
|9
|HENRY AGBEBIRE
|DIRECTOR, SPECIAL DUTIES
|10
|ADEBOLA JOY AGUNBIADE
|DIRECTOR, COMMERCIAL AND BUSINESS DEVELOPMENT
|11
|TO BE APPOINTED SHORTLY
|DIRECTOR, CARGO SERVICES