UEFA Champions League Results — Collated

UEFA Champions League results on Wednesday:
League phase, matchday one
In Piraeus, Greece
Olympiakos (GRE) 0 Pafos (CYP) 0
In Prague
Slavia Prague (CZE) 2 (Mbodji 23, 74) Bodo/Glimt (NOR) 2 (Bassi 78, Brunstad Fet 90)
In Amsterdam
Ajax (NED) 0 Inter Milan (ITA) 2 (Thuram 42, 47)
In Munich, Germany
Bayern Munich (GER) 3 (Chalobah 20-og, Kane 27-pen, 63) Chelsea (ENG) 1 (Palmer 29)
In Liverpool, England
Liverpool (ENG) 3 (Robertson 4, Salah 6, Van Dijk 90+2) Atletico Madrid (ESP) 2 (Llorente 45+3, 81)
In Paris
Paris Saint-Germain (FRA) 4 (Marquinhos 3, Kvaratskhelia 39, Mendes 51, Ramos 90+1) Atalanta (ITA) 0
Playing Thursday (1900 GMT unless stated)
In Bruges, Belgium
Club Brugge (BEL) v Monaco (FRA) (1645)
In Copenhagen
FC Copenhagen (DEN) v Bayer Leverkusen (GER) (1645)
In Frankfurt, Germany
Eintracht Frankfurt (GER) v Galatasaray (TUR)
In Manchester, England
Manchester City (ENG) v Napoli (ITA)
In Newcastle, England
Newcastle (ENG) v Barcelona (ESP)
In Lisbon
Sporting Lisbon (POR) v Kairat Almaty (KAZ)
Played Tuesday
In Eindhoven, Netherlands
PSV Eindhoven 1 (Van Bommel 90) Union Saint-Gilloise (BEL) 3 (David 9-pen, El Hadj 39, Mac Allister 81)
In Bilbao, Spain
Athletic Bilbao (ESP) 0 Arsenal (ENG) 2 (Martinelli 72, Trossard 87)
In Lisbon
Benfica (POR) 2 (Barrenechea 6, Pavlidis 16) Qarabag (AZE) 3 (Andrade 30, Duran 48, Kashchuk 86)
In Turin, Italy
Juventus (ITA) 4 (Yildiz 64, Vlahovic 68, 90+4, Kelly 90+6) Borussia Dortmund (GER) 4 (Adeyemi 52, Nmecha 65, Couto 74, Bensebaini 86-pen)
In Madrid
Real Madrid (ESP) 2 (Mbappe 29-pen, 81-pen) Marseille (FRA) 1 (Weah 22)
In London
Tottenham (ENG) 1 (Junior 4-og) Villarreal (ESP) 0
