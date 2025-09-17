×

UEFA Champions League Results — Collated

The results are from the champions league game played on wednesday.

By Emmanuel Monye
Updated September 17, 2025
Twitter
This photograph shows the UEFA Champions League trophy during the MD-1 training session on the eve of the UEFA Champions League final football match between Inter Milan and Paris Saint-Germain (PSG) in Munich, southern Germany, on May 30, 2025. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

 

UEFA Champions League results on Wednesday:

 

League phase, matchday one

In Piraeus, Greece

Olympiakos (GRE) 0 Pafos (CYP) 0

 

In Prague

Slavia Prague (CZE) 2 (Mbodji 23, 74) Bodo/Glimt (NOR) 2 (Bassi 78, Brunstad Fet 90)

 

In Amsterdam

Ajax (NED) 0 Inter Milan (ITA) 2 (Thuram 42, 47)

 

In Munich, Germany

Bayern Munich (GER) 3 (Chalobah 20-og, Kane 27-pen, 63) Chelsea (ENG) 1 (Palmer 29)

 

READ ALSO: PSG Beat Tottenham To Win UEFA Super Cup

 

In Liverpool, England

Liverpool (ENG) 3 (Robertson 4, Salah 6, Van Dijk 90+2) Atletico Madrid (ESP) 2 (Llorente 45+3, 81)

 

In Paris

Paris Saint-Germain (FRA) 4 (Marquinhos 3, Kvaratskhelia 39, Mendes 51, Ramos 90+1) Atalanta (ITA) 0

 

Playing Thursday (1900 GMT unless stated)

In Bruges, Belgium

Club Brugge (BEL) v Monaco (FRA) (1645)

 

In Copenhagen

FC Copenhagen (DEN) v Bayer Leverkusen (GER) (1645)

 

In Frankfurt, Germany

Eintracht Frankfurt (GER) v Galatasaray (TUR)

 

In Manchester, England

Manchester City (ENG) v Napoli (ITA)

 

In Newcastle, England

Newcastle (ENG) v Barcelona (ESP)

 

In Lisbon

Sporting Lisbon (POR) v Kairat Almaty (KAZ)

 

Played Tuesday

In Eindhoven, Netherlands

PSV Eindhoven 1 (Van Bommel 90) Union Saint-Gilloise (BEL) 3 (David 9-pen, El Hadj 39, Mac Allister 81)

 

In Bilbao, Spain

Athletic Bilbao (ESP) 0 Arsenal (ENG) 2 (Martinelli 72, Trossard 87)

 

In Lisbon

Benfica (POR) 2 (Barrenechea 6, Pavlidis 16) Qarabag (AZE) 3 (Andrade 30, Duran 48, Kashchuk 86)

 

In Turin, Italy

Juventus (ITA) 4 (Yildiz 64, Vlahovic 68, 90+4, Kelly 90+6) Borussia Dortmund (GER) 4 (Adeyemi 52, Nmecha 65, Couto 74, Bensebaini 86-pen)

 

In Madrid

Real Madrid (ESP) 2 (Mbappe 29-pen, 81-pen) Marseille (FRA) 1 (Weah 22)

 

In London

Tottenham (ENG) 1 (Junior 4-og) Villarreal (ESP) 0

AFP

More Stories