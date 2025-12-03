[FULL LIST] CAC Alerts Public Of 15 Illegal Companies Operating In Nigeria

The Corporate Affairs Commission has warned the public against transacting business with about 15 unregistered companies operating with fake registration numbers across Nigeria.
In a public notice on X, the CAC noted that the public must exercise caution when dealing with individuals or organisations using the listed names.
The CAC publishes periodic compliance alerts, but noted that this particular notice responds to increasing public complaints about suspicious business operations.
The entities include:
- Famas Services Nigeria Limited – RC 216312
- Promo Dutch Investment Limited – RC 396654
- Dialack Concept Nig. Ltd – RC 297772
- Purpleheart Construction and Real Estate Mgt. Co. Ltd – RC 1210548
- M/S Loktu Enterprises – BN 373466
- Loktu Enterprises – BN 400390
- Badatoyak Ltd – RC 521322
- Johnson Nats Limited – RC 198492
- Peoples Club Nigeria International – CAC/IT/41191
- Jiba Enterprise – BN 577523
- Civil Engineering Solutions Nigeria Limited – RC 33001
- Gabdoff Hotel Ltd – RC 112409
- Amoka Group – BN 545221
- BEEC Nigeria Limited – RC 30143
- S. Adetunji – BN 657466
READ ALSO: Nigeria To Host African Petroleum Regulators, Komolafe Elected Chair
The Commission urged Nigerians and businesses to verify all entity details before committing to any transaction by:
- Checking company names and RC or BN numbers using the CAC online verification portal
- Requesting incorporation documents when engaging in sensitive or high-value transactions
- Avoiding payments to entities that cannot be verified
- Reporting suspicious corporate identities to the CAC or relevant law enforcement agencies.