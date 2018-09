AFCON 2019 Qualifiers: Gernot Rohr And 47 Other Coaches

Seven French coaches are among 48 from 36 countries in charge of Africa Cup of Nations teams this weekend in 2019 qualifiers:

Group A

Equatorial Guinea (Juan Obiang Ndong), Madagascar (Nicolas Dupuis/FRA), Senegal (Aliou Cisse), Sudan (Zdravko Logarusic/CRO)

Group B

Cameroon (Clarence Seedorf/NED), Comoros (Amir Abdou), Malawi (Ronny van Geneugden/BEL), Morocco (Herve Renard/FRA)

Group C

Burundi (Olivier Niyungeko), Gabon (Jose Antonio Camacho/ESP), Mali (Mohamed Magassouba), South Sudan (Ait Ahcene Abdelmalek/ALG)

Group D

Algeria (Djamel Belmadi), Benin (Michel Dussuyer/FRA), Gambia (Tom Saintfiet/BEL), Togo (Claude le Roy/FRA)

Group E

Libya (Adel Amrouche/ALG), Nigeria (Gernot Rohr/GER), Seychelles (Gavin Jeanne), South Africa (Stuart Baxter/ENG)

Group F

Ethiopia (Abraham Mebratu), Ghana (Kwesi Appiah), Kenya (Sebastien Migne/FRA), Sierra Leone (John Keister)

Group G

Congo Brazzaville (Valdo Candido/BRA), Democratic Republic of Congo (Florent Ibenge), Liberia (Thomas Kojo), Zimbabwe (Norman Mapeza)

Group H

Central African Republic (Raoul Savoy/SUI), Guinea (Paul Put/BEL), Ivory Coast (Ibrahim Kamara), Rwanda (Vincent Mashami)

Group I

Angola (Srdjan Vasiljevic/SRB), Botswana (David Bright), Burkina Faso (Paulo Duarte/POR), Mauritania (Corentin Martins/FRA)

Group J

Egypt (Javier Aguirre/MEX), eSwatini (Anthony Mdluli), Niger (Francois Zahoui/CIV), Tunisia (Faouzi Benzarti)

Group K

Guinea-Bissau (Baciro Cande), Mozambique (Abel Xavier), Namibia (Ricardo Mannetti), Zambia (Sven Vandenbroeck/BEL)

Group L

Cape Verde (Lucio Antunes), Lesotho (Moses Moliehe), Tanzania (Emmanuel Amuneke/NGR), Uganda (Sebastien Desabre/FRA).

