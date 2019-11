Football: Africa Cup of Nations Qualifying Results

Results of 2021 Africa Cup of Nations matchday one qualifiers on Wednesday:

Group A

At Windhoek

Namibia 2 (Adoassou 66-og, Katjiukua 77) Chad 1 (N’Douassel 68)

Group B

At Blantyre, Malawi

Malawi 1 (Mhango 68) South Sudan 0

At Ouagadougou

Burkina Faso 0 Uganda 0

Group C

At Khartoum

Sudan 4 (Agab 7, Eltetsh 44, Diogo 62-og, El Rasheed 77) Sao Tome e Principe 0

Group D

At Luanda

Angola 1 (Eduardo 3) Gambia 3 (Ceesay 17, 18, Marreh 89)

Group E

At Bangui

Central African Republic 2 (Mabide 5, Mafouta 90+2) Burundi 0

Group F

At Yaounde

Cameroon 0 Cape Verde 0

Group I

At Bissau

Guinea-Bissau 3 (Jorginho 40, Piqueti 45, Mario 73) eSwatini (formerly Swaziland) 0

At Thies, Senegal

Senegal 2 (Sarr 26, Diallo 28) Congo Brazzaville 0

Group L

At Uyo, Nigeria

Nigeria 2 (Osimhen 45-pen, Kalu 62) Benin 1 (Sessegnon 5)

At Freetown

Sierra Leone 1 (Quee 72) Lesotho 1 (Thabantso 90)

Playing Thursday (all kick-off times GMT)

Egypt v Kenya, Mozambique v Rwanda, Togo v Comoros (all 1600), Democratic Republic of Congo v Gabon, Algeria (holders) v Zambia, Ghana v South Africa, Mali v Guinea (all 1900)

Friday

Tanzania v Equatorial Guinea, Zimbabwe v Botswana (both 1600), Morocco v Mauritania, Tunisia v Libya (both 1900)

Saturday

Madagascar v Ethiopia (1300), Ivory Coast v Niger (1900)