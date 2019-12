Full List Of 2019 Ballon D’Or Winners

The winners and other top finishers in the four trophies awarded at the 2019 Ballon d’Or ceremony on Monday in Paris:

Men’s Ballon d’Or

Lionel Messi (ARG/Barcelona) Virgil van Dijk (NED/Liverpool) Cristiano Ronaldo (POR/Juventus) Sadio Mane (SEN/Liverpool) Mohamed Salah (EGY/Liverpool) Kylian Mbappe (FRA/PSG) Alisson Becker (BRA/Liverpool) Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich) Bernardo Silva (POR/Manchester City) Riyad Mahrez (ALG/Manchester City)

Women’s Ballon d’Or

Megan Rapinoe (USA/Reign FC) Lucy Bronze (ENG/Lyon) Alex Morgan (USA/Orlando Pride) Ada Hegerberg (NOR/Lyon) Viviane Miedema (NED/Arsenal) Wendie Renard (FRA/Lyon) Sam Kerr (AUS/Chicago Red Stars) Rose Lavelle (USA/Washington Spirit) Ellen White (ENG/Manchester City) Dzsenifer Marozsan (GER/Lyon)

Kopa Trophy

(Best player under 21 on December 31)

Matthijs de Ligt (NED/Ajax Amsterdam then Juventus) Jadon Sancho (ENG/Borussia Dortmund) Joao Felix (POR/Benfica then Atletico Madrid)

Yashin Trophy

(Best goalkeeper, presented for the first time)

Alisson Becker (BRA/Liverpool) Marc-Andre ter Stegen (GER/FC Barcelona) Ederson (BRA/Manchester City)

AFP