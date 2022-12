Neymar Named In Brazil’s World Cup Starting Line-Up Vs Croatia 

Starting line-ups for the World Cup quarter-final between Croatia and Brazil at Education City Stadium in Doha on Friday (kick-off 1500 GMT):

Croatia (4-3-3)

Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric (capt), Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Mario Pasalic, Andrej Kramaric, Ivan Perisic

Coach: Zlatko Dalic (CRO)

Brazil (4-3-3)

Alisson Becker; Eder Militao, Thiago Silva (capt), Marquinhos, Danilo; Lucas Paqueta, Casemiro, Neymar; Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior

Coach: Tite (BRA)

Referee: Michael Oliver (ENG)

