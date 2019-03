Updates: Governorship Election Results For Taraba

Collation of the Governorship election results in the sixteen local government areas of Taraba state just ended.

Below are the results obtained so far.

1) GASSOL L G A

APC: 46,385

PDP: 28,181

UDP: 1577

2) Zing LGA

APC: 7105

PDP: 31,619

UDP: 699

3) ARDO-KOLA LGA

APC: 19,617

PDP: 22,208

UDP: 576

4) YORRO LGA

APC: 6,712

PDP: 16,278

UDP: 725

5) LAU LGA

APC; 12,542

PDP; 20,881

UDP 659

6) USSA LGA

APC: 10,209

PDP: 20,567

UDP: 1,795

7) TAKUM L G A

APC: 14,014

PDP: 50,562

UDP: 1676

8) GASHAKA L G A

APC:10,746

PDP: 12,592

UDP: 505

9) JALINGO L G A

APC: 58,511

PDP: 31,917

UDP: 1698

10) BALI L G A

APC: 31,357

PDP: 34,744

UDP: 476

11) IBI L G A

APC: 18,616

PDP: 13,630

UDP: 253

12) DONGA L G A

APC: 13,707

PDP: 42,696

UDP: 1834

13) WUKARI L G A

APC: 34,995

PDP: 92,527

UDP: 1638

14) KURMI L G A

APC: 3815

PDP; 28,519

UDP: 595

15) KARIM- LAMIDO L G A

APC: 44,480

PDP: 34,892

UDP: 1,327

16) SARDAUNA L G A

APC: 29,924

PDP: 38,618

UDP: 256