Official Results For Anambra Governorship Election

Here are the official results of the Anambra governorship election released by the Independent National Electoral Commission (INEC).

See results below;

CANDIDATE PARTY VOTE

Uju Ozoka AA 66

Nwezi Amechi AGAP 1,036

Oby Okafor ACD 232

Akunwata Ojiba ACPN 346

Paul Obianaso ADC 477

Ifeanyichukwu Okonkwo ADP 603

Nwoye Tony APC 98,752

Adaeze Okafor APDA 2,111

Willie Obiano (winner) APGA 234,071

Nweke Chukwudubem APP 661

Ohanugo Cecil BNPP 70

Emmanuel Nwibe DA 97

Edochie Chibuike DPC 145

Onuorah Onyeachonam GPN 41

Samuel Oraegbunam HDP 31

Ndife Ikenna ID 37

Rufus Ezeokolonkwor KOWA 49

Christian Enemuo LP 963

Okafor Christian MMN 79

Praise Okechukwu MPPP 39

Chinedu Okpalanma NCP 74

Benneth Abaniwu NDLP 33

Felix Obi-Okafor NEPP 84

Okafor Ogbonna NNPP 68

Val. Oguejiofor NPC 136

Nnoli Justin NUP 69

Peter Chibike PDC 381

Oseloka Obaze PDP 70,293

Godwin Ezeemo PPA 2,787

Henry Onuorah PPN 55

Kenneth Modezie PPP 87

Stephen Mbah PRP 59

Ifeanyi Obalum SDP 20

Stanley Ezeanyaku UDP 222

Osita Chidoka UPP 7,903

Ozoemena Nonso YDP 72

Nnaemeka Ezibe YPP 65

Total number of accredited voters: 457, 311

Total valid votes: 422, 314

Total rejected votes: 6,457

Total votes cast: 448,771

_________________________________________________________________________________

Also, here are results of four major parties in the election.

_________________________________________________________________________________

1. Njikoka LGA:

APC—5,756

APGA—16,944

PDP—3,477

UPP—108

____________________________________________________________________________________

2. Dunukofia LGA:

APC—7,016

APGA—8,575

PDP—1,530

UPP—106

____________________________________________________________________________________

3. Awka South LGA:

APC—6,167

APGA—18,957

PDP—5,354

UPP—150

____________________________________________________________________________________

4. Ayamelum LGA:

APC—5,412

APGA—14,593

PDP—2,323

UPP—77

____________________________________________________________________________________

5. Anaocha LGA:

APC—5,297

APGA—11,237

PDP—6,554

UPP—146

____________________________________________________________________________________

6. Orumba South LGA:

APC—3,808

APGA—8,125

PDP—2,412

UPP—465

____________________________________________________________________________________

7. Ekwusigo LGA:

APC—5,412

APGA—8,595

PDP—3,856

UPP—320

____________________________________________________________________________________

8. Aguata LGA:

APC—5,807

APGA—13,167

PDP—4,073

UPP—280

____________________________________________________________________________________

9. Onitsha North LGA:

APC—3,808

APGA—10,138

PDP—4,143

UPP—435

___________________________________________________________________________________

10. Ogbaru LGA:

APC—3,415

APGA—6,615

PDP—4,416

UPP—59

____________________________________________________________________________________

11. Idemili South LGA:

APC—4,063

APGA—5,742

PDP—2,629

UPP—600

____________________________________________________________________________________

12. Oyi LGA:

APC—5,085

APGA—11,840

PDP—1,296

UPP—111

____________________________________________________________________________________

13. Orumba North LGA:

APC—3,551

APGA—8,766

PDP—3,865

UPP—190

____________________________________________________________________________________

14. Awka North LGA:

APC—3,727

APGA—7,162

PDP—3,347

UPP—92

____________________________________________________________________________________

15. Onitsha South LGA:

APC—2,012

APGA—7,082

PDP—3,423

UPP—471

____________________________________________________________________________________

16. Ihiala LGA:

APC—7,894

APGA—14,379

PDP—4,706

UPP—128

____________________________________________________________________________________

17. Anambra East LGA:

APC—5,248

APGA—20,510

PDP—1,132

UPP—53

____________________________________________________________________________________

18. Anambra West LGA:

APC—4,261

APGA—8,152

PDP—1,578

UPP—207

____________________________________________________________________________________

19. Nnewi South LGA:

APC—2,765

APGA—10,465

PDP—3,255

UPP—596

____________________________________________________________________________________

20. Idemili North LGA:

APC—4,632

APGA—12,180

PDP—2,767

UPP—2,847

____________________________________________________________________________________

21. Nnewi North LGA:

APC—3,616

APGA—10,845

PDP—4,157

UPP—5

____________________________________________________________________________________