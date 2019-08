Recruitment: Air Force Invites 1,830 Candidates For Training (FULL LIST)

The Nigerian Air Force has invited a total of 1,830 candidates for training and recruitment into the force.

Air Vice Marshal Mahmoud El-Haji Ahmed announced this on Tuesday in a statement on behalf of the Chief of the Air Staff.

He explained that those invited were successful candidates at the NAF 2019 recruitment exercise.

According to Ahmed, the candidates are to report for training at the Nigerian Air Force Base, Kawo, Kaduna on Monday, August 19, 2019.

They were also asked to come to the training venue with original and photocopies of their credentials and other items.

A total of 50 candidates were shortlisted from each state of the Federation while 30 were selected from the Federal Capital Territory, Abuja.

Read the full statement below:

LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES AT THE NIGERIAN AIR FORCE 2019 RECRUITMENT EXERCISE

The underlisted successful candidates are to resume for training at the Nigerian Air Force Base Kawo Kaduna on Monday, 19 August 2019.

Candidates are to report with the following:

Original and Photocopies of Credentials. 2 White T Shirts. 2 Blue PT Shorts. 1 Pair of White Canvas Shoe. 3 Pairs of White Socks. 3 Pairs of National Dress. 2 White Shirts. 1 Black Tie. 2 Black Trousers.

SIGNED

MAHMOUD EL-HAJI AHMED

Air Vice Marshal

for Chief of the Air Staff

ABIA STATE

NAF2019/076023 AWA NKECHI LYDIA F NAF2019/090996 BRIGHT CHIZURU OGBUKA M NAF2019/092061 CHIDINMA MERCY DICKSON F NAF2019/055225 CHIGOZIE MICHEAL EJIKEME M NAF2019/085301 CHINATU LUCKY CHIDOZIE M NAF2019/174511 CHINONSO EMMANUEL UBANI M NAF2019/174757 CHUKWUDI UGURU NDUKWE M NAF2019/038978 CHUKWUMA AGU ONWUKA M NAF2019/165320 DANIEL IGNATIUS IKE M NAF2019/049519 DANIEL ONYEKACHI CHUKWUEMEKA M NAF2019/051493 DEREK IKENNA ALOZIE M NAF2019/019162 EBUKA OKPECHI MARVELLOUS M NAF2019/114310 EMEH BRIGHT M NAF2019/087074 EMEKA ENWERE AUGUSTINE M NAF2019/160891 EMMANUEL DANIEL CHIBUOGWU M NAF2019/102488 EPHRAIM OSINAAKACHUKWU UZOCHUKWU F NAF2019/120479 ESIABA RITA VIVIAN F NAF2019/029749 FAVOUR KANU M NAF2019/054920 FRED SIMON F NAF2019/031641 GENEVIEVE CHIGOZIE OTUNWA F NAF2019/114778 GRACE OLUOMACHI IBEH F NAF2019/188050 IBEH CHINYERE FRANCA F NAF2019/177145 IBE-MBA GIFT ONYINYECHI M NAF2019/155821 IHUNAYACHI LOVETH ONUELUWA F NAF2019/062336 IKECHUKWU UKATTAH CHIBUIKE M NAF2019/144785 JOSHUA THOMAS NWAFOR M NAF2019/156927 JOYCE CHIMEZIRIM AYOZIE M NAF2019/202514 JUSTIC EBERE DANIEL M NAF2019/022421 KALU ONWUKA ULE M NAF2019/156630 KALU UCHENNA JAMES M NAF2019/145616 MARY KALU OKORE F NAF2019/192744 MAUREEN IFEOMA NWAOGWUGWU F NAF2019/190028 MIRACLE CHIAMAKA CHINAEMEREM M NAF2019/008137 NWACHUKWU KELECHI MIKE F NAF2019/181550 OKENWA EZEKIEL IBEZIM M NAF2019/181199 ONYEMAECHI CHINEDU JOSEPH F NAF2019/040357 ONYINYECHI SAMUEL M NAF2019/084112 ORJI EUGENE NWANKWO M NAF2019/070671 PRECIOUS CHUKWU M NAF2019/121582 PROMISE CHUKWUDI JOSHUA M

NAF2019/156151 RITA CHIKA EMMANUEL M NAF2019/143651 ROTACHUKWU JOHNVIANEY EWULONU M NAF2019/083426 SAMSON MADUBUKO NWABUEZE M NAF2019/145734 SOLOMON UZUOGU M NAF2019/119821 SOLOMON AHAMEFULA SUNDAY M NAF2019/086427 STEPHEN AKANU EBERE M NAF2019/035261 SUNDAY CHIDINMA F NAF2019/050669 SUSAN MARTINS ULU F NAF2019/025737 UGOCHUKWU KELVIN AWA M NAF2019/185019 UGORJI PETER EZENWA M

ADAMAWA STATE

NAF2019/061667 ABDULLAHI ISA M NAF2019/166532 ABUBAKAR BABA M NAF2019/029997 AHMED ABDULKARIM M NAF2019/017258 ANTHONY DAVID M NAF2019/139102 CALVIN USSAKU VICTORY M NAF2019/140251 ELIJAH EMMANUEL M NAF2019/176139 FANKAWA JOSEPH M NAF2019/145019 FASHE EMMANUEL M NAF2019/016491 FATIMA MOSES F NAF2019/113465 FRIDAY ISHAKU M NAF2019/084192 FRIDAY STEVEN GERALD M NAF2019/001788 HABILA GAJI M NAF2019/197654 HALIMA LABU F NAF2019/024532 IBRAHIIM ISA M NAF2019/044046 ISA ABDULLAHI M NAF2019/017813 ISMAILA BILYAMINU M NAF2019/041368 JABILA EMMANUEL M NAF2019/014877 JAMILU SANUSI M NAF2019/052673 JOSEPH BAKO JERRY M NAF2019/065479 JULIUS JOHN M NAF2019/001312 LEM WALLAMAN ABEL M NAF2019/104771 LIMAN YAHYA M NAF2019/054505 MADAKI MAMMAN M NAF2019/016319 MARKUS EMMANUEL M NAF2019/125471 MARYAM LUKA F NAF2019/111791 MARYAM ALHAJI ALIYU F NAF2019/072792 MOHAMMED NURUDEEN ABDULLAHI M NAF2019/199584 MOSES GIFT HIDOCHINDO F NAF2019/192401 MUHAMMED MAHMUD M NAF2019/136291 MUSA ABDULLAHI M NAF2019/183515 MUSA ABDULLAHI M NAF2019/068935 PANASOM JONES F NAF2019/058387 PATRICK C GOJI M NAF2019/039480 AMOS JAURO M NAF2019/023421 SAAD SAAD UMAR M

NAF2019/191914 SADISU MUKHTAR M NAF2019/028348 SAIDU UMAR M NAF2019/059163 SALIHU ABUBAKAR M NAF2019/054971 SAMUEL YAKUBU M NAF2019/046445 SANI IBRAHIM M NAF2019/001537 SOLOMON WAMILENDU M NAF2019/044474 SUNDAY YANTRE M NAF2019/126060 SUNDAY BELOSA EZRA M NAF2019/194153 SUZANA MAKSHA F NAF2019/078228 UMAR MUHAMMED M NAF2019/028133 UMAR A MUSA M NAF2019/202280 UMAR UMAR ABDULLAHI M NAF2019/199168 YAHAYA MOHAMMED M NAF2019/053005 YAHUZA IDRIS M NAF2019/174702 YAKUBU SALIHU M

AKWA-IBOM

NAF2019/034823 ABASIFREKE UDO EKONG M NAF2019/012532 AKANIMO ITORO EKPO M NAF2019/092203 AKPAN EDIONGSENYENE OFONIME M NAF2019/124133 AKPAN PRECIOUS FRIDAY M NAF2019/114694 AMEN ANIEFIOK EDUOK M NAF2019/123669 BANNY GODFREY UDO M NAF2019/124260 BRIGHT ETIM ASUKWO M NAF2019/021722 DANIEL OKON EDEM M NAF2019/162161 DAVID MONDAY ESSIEN M NAF2019/058177 DAVID EMMANUEL UDOKANG M NAF2019/191340 EDET ISREAL ALOYSIUS M NAF2019/161244 EDIDIONG NSESE EFFIONG M NAF2019/016601 EKPATURUA ANYANIME ETIM M NAF2019/114466 EMEM ESEME ESSEN F NAF2019/008269 EMMANUEL DAVID UDOH M NAF2019/001407 EMMANUEL JOSEPH NWOP M NAF2019/005774 ERNEST ASUKWO OKON M NAF2019/185727 ETIM DORATHY ASUQUO F NAF2019/101906 ETIM GRACE JOHN F NAF2019/064342 FAITH UMANAH INNOCENT F NAF2019/127206 GERALDINE EDEM GERALDNE F NAF2019/115250 ISAIAH PRINCEWILL GODWIN M NAF2019/185749 ISRAEL COVENANT JOHN M NAF2019/036473 JOSEPH ISAAC LAWRENCE M NAF2019/044616 JOSEPH NDIANA IME M NAF2019/028948 KELVIN ABASIEKONG MARK M NAF2019/020007 KINGSLEY UKO BROWN M NAF2019/171452 MERCY EDET UDO F NAF2019/170344 NDIFREKE SAMUEL MBANG M NAF2019/075620 NSIKAK EDEM UDOH M

NAF2019/115647 PATIENCE LUCKY AKPAN F NAF2019/182506 PETER USORO M NAF2019/116343 PROMISE UDUWAK UTIBE F NAF2019/181879 RICHARD ANIETIE MACAULEY M NAF2019/043113 SAMSON EDET ANDREW M NAF2019/117837 SANDY ABASIKEKERE IKPE M NAF2019/162787 SUNDAY AKPAN EVANSON M NAF2019/064822 SUNDAY DAVID EFFIONG M NAF2019/159930 SUNDAY EMMANUEL ITA M NAF2019/023234 SUNDAY EZEKIEL SAVIOUR M NAF2019/191709 SUNDAY MOSES UTIBE M NAF2019/074117 SUNDAY OFONIME GOODNEWS M NAF2019/050130 UBEH VICTORY PATRICK F NAF2019/044655 UBONG REUBEN MONDAY M NAF2019/056673 UDEME PIUS EFFIONG M NAF2019/043316 UDO EKWERE IDEM M NAF2019/027069 UDO SAMUEL SIMEON M NAF2019/007493 UDOH UTIBE NELSON M NAF2019/033218 UWEM MARTIN ESSIEN M NAF2019/065373 WISDOM OLIVER M

ANAMBRA STATE

NAF2019/165369 ADAEZE NNENNA NNAEMEKA F NAF2019/074475 ADIGBARA PROMISE CHINONSO M NAF2019/199401 ANOSIKE CHUKWUKA EMMANUEL M NAF2019/125629 ANULIKA CYNTHIA OFOMATA F NAF2019/015724 ARINZE JOSEPH MUOJAMA M NAF2019/072923 AZOBA NWAMAKA BLESSING F NAF2019/200628 CHIBUIKE OLUCHUKWU IGBOKWE M NAF2019/032840 CHIMEZIE DISCIPLEDAVID EZEKWE M NAF2019/180141 CHINEDU EMMANUEL CHINWEUBA M NAF2019/142664 CHIOMA DORATHY CHUKWUMA F NAF2019/020711 CHUKWUKA EMMANUEL UBADILOBI M NAF2019/071172 CHUKWUMA DANIEL MGBECHI M NAF2019/001679 DANIEL ONYEDIKACHI UCHEAGWU M NAF2019/056848 DESMOND PAUL OKEKE M NAF2019/004104 EBENEZER CHIMA ANAH M NAF2019/089010 EBERE GRACE OBIANUKA F NAF2019/016816 EBUKA KINGSLEY ANIEMEKA M NAF2019/146399 EGBOCHINAM ESTHER CHIAMAKA F NAF2019/119603 EGBOSIONU EZINWANNE BETHEL M NAF2019/124149 EJIMNKONYE JUDE CHINAEMEREM M NAF2019/192331 EMECHEBE ADIMUCHINAKA VIVIAN F NAF2019/188531 EMEKANDUBUISI IFEANYI DUBEM M NAF2019/021464 EMMANUEL LIVINUS ONUCHUKWU M NAF2019/021917 EZEAKUNNAYA CHINONSO EMMANUEL M NAF2019/041641 GODFREY NWABUNWANNE M

NAF2019/038897 GODSWILL CHUKWUEMEKA ADIMORAH M NAF2019/135239 HENRY CHINEDU IKEBUASI M NAF2019/037033 IKECHUKWU GODSON ONYECHI M NAF2019/157218 IKECHUKWU JOE-MARIA NTUKOGU M NAF2019/078871 IKELI PAUL CHUKWUEMEKA M NAF2019/160021 JOSEPH CHINWUBA CHARLES M NAF2019/141600 KENNETH KENECHUKWU OBINWA M NAF2019/045894 LAWRENCE AKWOUBI M NAF2019/073465 MEFIA MIRACLE OBIEZE F NAF2019/006662 MICHAEL CHINEDU AKUNNA M NAF2019/024512 MIRACLE CHUKWUEBUKA UCHENDU M NAF2019/008447 MIRACLE OGECHUKWU IGBOKWE F NAF2019/192825 MMESOMA NOEL OKAFOR M NAF2019/175584 NDUBUISI CHARLES MARY EZEKWESILI M NAF2019/043231 NZUBE SAMSON NWOSU M NAF2019/159032 OBIELEANYA CHILE F NAF2019/085136 OBIUKWU CHINEMEREM PRECIOUS F NAF2019/181511 OKAFOR STELLA CHIOMA F NAF2019/052216 OKEKE GRACE CHIYEAKA F NAF2019/178237 ONUKWULU CHIBUZO KENECHUKWU M NAF2019/202209 ONWUMBIKO RITA CHEKWUBE F NAF2019/145867 PIUS ONYEBUCHI EZEANI M NAF2019/166330 STELLA CHINELO ASIEGBU F NAF2019/095690 UCHECHUKWU AMARA OGECHI F NAF2019/009611 VICTOR CHINEDU OKAFOR M

BAUCHI STATE

1 NAF2019/055197 ABDULLAHI ALIYU M

NAF2019/148051 ABDULMUMIN SHAFIU M

3 NAF2019/013098 ABDULRAHMAN ALIYU ZUBAIR M

NAF2019/126239 ABUBAKAR ALIYU AHAMAD M

5 NAF2019/106980 ABUBAKAR SANDA M M

NAF2019/107331 ABUBAKAR IBRAHIM M

7 NAF2019/046700 ABUBAKAR LADAN ZIYA’U M

NAF2019/094233 AHMAD AHMAD MUSA M

9 NAF2019/016747 AHMAD MUSA AYUBA M

NAF2019/009323 AL-AMIN AHMED MADAKI M

11 NAF2019/106989 ALI A RILWANU M

NAF2019/071617 ALIYU AHMAD M

13 NAF2019/006539 ALIYU SABO M

NAF2019/013344 ALIYU ZUBAIRU M

15 NAF2019/011745 ALIYU MUSA M

NAF2019/162040 AMINU SHEHU M

17 NAF2019/052628 AMMARU BELLO M

NAF2019/191579 AUWAL UMAR M

19 NAF2019/038799 AUWAL MUHAMMAD ABDULMUMINI M

NAF2019/093710 AYUBA ISAH LUMO M

21 NAF2019/007306 BASHIRU ADAMU M

NAF2019/044626 BASIRU ADAMU M

23 NAF2019/008143 BILAL ABDULLAHI M

NAF2019/179848 BUHARI ABDULLAHI MOHAMMAD M

25 NAF2019/018008 DAHURU ABDU M

NAF2019/025195 DAUDA IBRAHIM M

27 NAF2019/131085 DORCAS DANIEL F

NAF2019/086173 FARUK HARUNA M

29 NAF2019/001511 HAKILU UMAR M

NAF2019/168162 HANNATU TURAKI BABAJI F

31 NAF2019/025182 IBRAHIM MUKTAR ADAM M

NAF2019/000811 IBRAHIM SABI’U MUHAMMAD M

33 NAF2019/081837 IDRIS ABUBAKAR M

NAF2019/011039 IMRANA SALEH M

35 NAF2019/146534 ISHAQ ABDULKADEER MUHAMMAD M

NAF2019/185870 KABIR DANLADI MUHAMMAD M

37 NAF2019/029738 KEFAS SHAGAMBA WILLIAMS M

NAF2019/028965 MOHAMMED ALHAJI ABDULLAHI M

39 NAF2019/025156 MUHAMMAD AHMAD M

NAF2019/010228 MUKHTAR HASSAN M

41 NAF2019/013839 MUSA SADIQ ABUBAKAR M

NAF2019/058995 NASIRU INUWA SANI M

43 NAF2019/142714 NENGI GOYIT OVEY M

NAF2019/054144 RABI’U MOHAMMED M

45 NAF2019/153360 SALEH ABUBAKAR M

NAF2019/118812 SHEHU BABIYE ALIYU M

47 NAF2019/130837 SHITU SULEIMAN M

NAF2019/072805 UMAR MUHAMMAD M

49 NAF2019/004415 YAKUBU GALLAH M

NAF2019/036217 YUGUDA AHMED M

BAYELSA STATE

NAF2019/097280 AKORI NAOMI EBIERE F NAF2019/106816 AMGBARE GABRIEL M NAF2019/019997 ASEIMO AZIBANYAM PONYEM M NAF2019/199453 ASIAGBE JESSICA EBIMOBOERE F NAF2019/020663 AYAOWEI GODGIFT NYINAWEIMOEMI M NAF2019/179886 AYAOWEI SINIBOMEFON DANIEL F NAF2019/093637 B SUNDAY AKPO M NAF2019/045801 BENJAMIN DANIEL YAKUBU M NAF2019/113446 BLACKIE NENGIMOTE M NAF2019/141346 BUBA DIPAMO JOHN M NAF2019/039846 CLETUS FRIDAY OITONKUMA M NAF2019/120741 DAUBRADIKEME EYELA-EMI EMOMOTIMI M NAF2019/098009 DAVID TERSOO CHIAHEMBA M NAF2019/064895 DAVID PERIMOBOWEI GBEYIWA M NAF2019/022127 DJUVERE SAMSON RICHARD M

NAF2019/031185 DUODUO TAMMY JOEL M NAF2019/161436 EBIADENE ENDURANCE EBIKENIYE M NAF2019/043707 EBIMBOWEI JAMES ALADIN M NAF2019/143905 EBIMENE EZONBOMO-WEI M NAF2019/201078 EBIUDNU BOLOU M NAF2019/061733 EDISON IZIBEYA ABRAHAM M NAF2019/090654 EKEJI LEVI ABRAHAM M NAF2019/014994 EMINOKAJU EJIROGHENE AYEBABOMO M NAF2019/083161 EMMANUEL WONYINSIN TEKITE M NAF2019/046761 FIAKPO PHILIP ODIDATIMI M NAF2019/086417 GESI-ERE JESSICA CHARLIE F NAF2019/152954 GLORY MERCY JOLLY F NAF2019/075823 GODWIN OKPE ABAH M NAF2019/034472 ISAAC AYE M NAF2019/106504 ISAAC PIUS M NAF2019/042815 ISAAC SAMUEL ELLIOT M NAF2019/123166 JOAN ARIWABAI SOLOMON F NAF2019/182747 JOB ATIN M NAF2019/188300 JOHN FUNGBA EMMANUEL M NAF2019/135597 JOHN SUNDAY OJIH M NAF2019/127064 JOY OYINDOUBRA DICKSON F NAF2019/115197 KWEN UNDUKARI VICTOR M NAF2019/157904 LADELE ZILAYEFA ANTHONY M NAF2019/023862 MICHAEL THANKGOD M NAF2019/044981 MOSES INIYIKIE MATTHEW M NAF2019/118974 NEIN BOBOYILAYEFA BENSON M NAF2019/150033 OGOLI JOSHUA M NAF2019/021611 ORUWARI BRIGHT WOYENGIWOMOEMI M NAF2019/021445 POSIME TARE-EMI YINKE F NAF2019/072498 RICHARD MUNGHAUNBOFA M NAF2019/192822 SAM TOMBARA KELVIN M NAF2019/010136 STANLEY EKOJA IDEGWU M NAF2019/085528 THOMAS OWEIDOUMENE DIBIKIRI M NAF2019/183511 UCHE GIFT ABANDY M NAF2019/085985 UYAINI PREYE GIFT M

BENUE STATE

NAF2019/127710 ABBA OGEBE CLEMENT M NAF2019/138607 ALEXANDER ROBERT AMEDU M NAF2019/019346 AMICHE SOLOMON ALECHENU M NAF2019/032648 AMINA T MUSA F NAF2019/118705 AMOS IJACHI IJACHI M NAF2019/167424 ATSAGBA ANGBIANDOO PAUL M NAF2019/194254 AUGUTINE IGOCHE BONIFACE M NAF2019/101904 BARNABAS SOLOMON NYAMKYUME M NAF2019/168085 BARTHOLOMEW ALEWU JIMBILI M NAF2019/160473 BLESSING JOHN F

NAF2019/181161 CYPRIAN SUNDAY M NAF2019/055738 DANIEL INALEGWU ONYILO M NAF2019/090268 DAVID ONOJA ONAJI M NAF2019/001705 DENEN AONDOUNGWA M NAF2019/118008 DOOFAN BENITA MASE F NAF2019/114931 ELUMA BLESSING F NAF2019/044894 EMMANUEL AKOR MICHEAL M NAF2019/194809 EMMANUEL EDOH AMEGU M NAF2019/167231 ESTHER ERDOO YONKOR F NAF2019/121542 FAITH OHINEMA ALEX F NAF2019/176097 FELIX ENENCHE M NAF2019/061867 GODWIN EDEH M NAF2019/181699 ISAH IDRIS M NAF2019/003758 ISREAL OKWORI OKWORI M NAF2019/059681 JAMES OCHEME OJO NAF2019/054044 JAMES ONYIROFIE OCHARIFU M NAF2019/006438 JAMES TAVERSHIMA AYEM M NAF2019/187177 JENNIFER MNGUESHIMA TSAV F NAF2019/012623 JOAN OGBENE EJEH F NAF2019/144683 JOHN MICHEAL IKWULONA M NAF2019/148573 JOSEPH INONGUN CHIA M NAF2019/041311 JOSEPH OCHIGBO OGANGWU M NAF2019/176150 KINGSLEY OGBAJI M NAF2019/175750 MATHEW AONDONGUSHA IORTYER M NAF2019/157938 MNGOHOL DORATHY APAA F NAF2019/152827 MONDAY APEH M NAF2019/008157 OBEYA TAJU ANNE F NAF2019/121315 OGAH AJA REUBEN M NAF2019/079965 OGBAJI OGBO COURAGE M NAF2019/173383 OGBU IGELLE JOY F NAF2019/158937 OJOMA ENE F NAF2019/036903 OKPE CLEMENT M NAF2019/076324 ORGA SESUGH EPHRAM M NAF2019/029621 ORIH OWOICHO DANIEL M NAF2019/113005 ORYIMAN EMMANUEL TOOR M NAF2019/120366 PATIENCE GOWON F NAF2019/157043 PAULINE DAVID EKELE F NAF2019/179606 PETER ECHO ELLA M NAF2019/099492 REBECCA MLUMUN DAVID F NAF2019/178624 REGINA ENE ABAKPA F

BORNO STATE

NAF2019/165468 ABDULLAHI HASSAN M NAF2019/057987 ABDULLAHI MUSA M NAF2019/043222 ABDULMALIK MUSTAPHA M NAF2019/102396 ABDULRASHEED HASSAN M NAF2019/020953 ABUBAKAR UMAR M

NAF2019/119923 AHMAD ABDULLAHI M NAF2019/117728 AISHA ADAMU ABDULLAHI F NAF2019/001970 ALAMAI GADZAMA MADU M NAF2019/048748 ALHAJI MADU BUKAR M NAF2019/090595 ALI ALI ADAMU M NAF2019/060853 ALICE B WABBA F NAF2019/060555 ALIYU MALIMI IBRAHIM M NAF2019/124310 APAGU AJI AMINU M NAF2019/070857 AUGUSTINE MAIWONDO CHINAPINE M NAF2019/012040 BASHIR IBRAHIM LIMAN M NAF2019/120384 DAUDA ABUBAKAR M NAF2019/063305 GODWIN SABASTINE M NAF2019/069170 HARUNA ADAMU M NAF2019/078344 HYELNI AYUBA M NAF2019/057498 IBRAHIM PATRICK M NAF2019/006601 IBRAHIM MOHAMMED ALI M NAF2019/169682 IBRAHIM NGADA ALI M NAF2019/053453 INNA APAGU F NAF2019/044598 ISAH IDRIS M NAF2019/054574 ISHAKU SAMUEL M NAF2019/018120 JOHN LAGU M NAF2019/132715 JOSHUA AYUBA M NAF2019/121085 LAZARUS YAMA M NAF2019/047502 MAIMUNA MUHAMMAD JALO F NAF2019/068059 MICHEAL JACKSON JAMES M NAF2019/184107 MOHAMMED ABDULLAHI M NAF2019/001175 MOHAMMED ALI ABDULLAHI M NAF2019/015858 MOHAMMED BUNU ZANNA M NAF2019/135903 MOHAMMED ALHAJI BUKAR M NAF2019/025678 MOHAMMED YUGUDA ADAMU M NAF2019/072686 MUHAMMAD YERIMA MODU M NAF2019/071013 MUHAMMED BELLO M NAF2019/016155 MUHAMMED MAMUDA BULAMA M NAF2019/062630 MUKHTAR MAZILA ISAH M NAF2019/028066 MUSA MUHAMMAD ADAMU M NAF2019/010996 PETER YAKUBU DANLADI M NAF2019/142912 RIFKATU ISHAYA F NAF2019/065668 SAMSON SAMAILA M NAF2019/002175 SANI ZANNA ABBA M NAF2019/141374 SHAIBU ABBA ALI M NAF2019/090797 STELLA JAMES F NAF2019/010141 UMAR INUSA M NAF2019/194412 WASINDA MAZILA IBRAHIM M NAF2019/173913 AUDU USMAN USMAN M NAF2019/049229 ABUBAKAR USMAN ABBA M

CROSS RIVER STATE

NAF2019/145475 ABAM OKOI DODEYE M NAF2019/111668 ACHU PAUL AFOR M NAF2019/023043 ADUGBA STANLEY ADAUGBA M NAF2019/056878 ALOSON COLLINS ANKWO M NAF2019/029300 AME EDEM ASUQUO F NAF2019/163244 AMOS OSANG OSANG M NAF2019/166613 ANOINTING BISONG AYINE M NAF2019/090090 ARITINA OKA ETENG F NAF2019/149943 ATAMBI ELE BLESSING F NAF2019/148022 AYO OBEM KATE F NAF2019/198523 BLESSED WOFAI OKOI M NAF2019/081278 CHARLES EYO ASUQUO M NAF2019/121370 CHRISTOPHER UNIMKE IKWEN M NAF2019/061389 DANDY MOSES OKO M NAF2019/078346 DANIEL ACHU BETTE M NAF2019/041740 DANIEL BASSEY IBOR M NAF2019/116413 DANIEL KIJIE LANE M NAF2019/130189 DAVID FELIX M NAF2019/173989 DAVID AKWAGIOBE UKE M NAF2019/052741 DAVID OGAR OGBAJI M NAF2019/148429 EDWARD DENNIS ABUO M NAF2019/016212 EKAJI EMMANUEL ONYI M NAF2019/073076 EMMANUEL AGIANPUYE BESHIBESHIEBE M NAF2019/038171 EMMANUEL AKPE ENU M NAF2019/186773 EMMANUEL ARU ODEY M NAF2019/090784 EMMANUEL OKA ETENG M NAF2019/008382 FRIDAY ETENG OFEM M NAF2019/071807 GODWIN AGU EJUGA M NAF2019/179842 JOSEPH OKO OFANA M NAF2019/083583 JOSHUA TAWO ATIMBE M NAF2019/044455 KINGSLEY EGBENYIP EKPAMBE M NAF2019/065229 MATHEW IWARA INAH M NAF2019/157407 MERCY OBIJA ABAJU F NAF2019/099811 NNNENNA MOSES F NAF2019/139146 OFEM CHRISTOPHER OTI M NAF2019/025981 OFFIONG EFFIONG NYONG M NAF2019/115729 OFFIONG NSA EFFANGA M NAF2019/154108 OFRE PETER AFOR M NAF2019/098064 OGBECHE INLECHANI JANET F NAF2019/038832 OMAN OSHI OGBADU M NAF2019/132057 OSOR CELESTINE BEBIA M NAF2019/181082 OTONKO ABANG OGBOR M NAF2019/005360 PAUL JUSTINE M NAF2019/078384 PEACE NDIFON AGBOR F NAF2019/041213 PRINCEWILL ARIKPO ETENG M NAF2019/139762 SAMUEL ODO M

NAF2019/026376 SIMON ODIDI M NAF2019/102505 SUNDAY AYANG OKORO M NAF2019/035473 UGBOCHI EMMANUEL OLUOHU M NAF2019/042008 UYOK GODSPOWER DAVID M

DELTA STATE

NAF2019/202685 AKIKORMO VICTOR KARINA M NAF2019/191496 AKPOBI TEGIRI M NAF2019/183072 AMOS OGHENETEGA BENJAMIN M NAF2019/054547 ANTHONIA OBIANUJUNWA MOKOBIA F NAF2019/178574 ARIMA JIPHTAR EWHO M NAF2019/012121 AUGUSTINE GODWIN M NAF2019/197198 CHINEDU PAUL OBIELUM M NAF2019/166655 DAVID CHUKWUDI AJOH M NAF2019/089426 DICKSON PATRICK ADOTTAH M NAF2019/021518 EBIE JOY OGHOGHO F NAF2019/096667 EBIKE ANTHONIA AKUNA F NAF2019/088759 EKELE KOJO CLINTON M NAF2019/146394 EMMANUEL POWEIDE SEIKILA M NAF2019/121286 ENEMIGIN OSAMUDIAMEN KELVINSON M NAF2019/046994 FRANCIS IFEOMA SANDRA F NAF2019/128616 GEORGE AUGUSTINE EKEREBI M NAF2019/089132 GIFT ESE OPHARUENE F NAF2019/032013 GODBLESS TAMARAELAMI M NAF2019/031518 IDONOAREMO BLESSING OMAFUMERE F NAF2019/040167 ISAAC FRESH M NAF2019/018671 JOLLY OMAGBEMI OFUYEKPONE M NAF2019/191996 JOSEPH OGROH M NAF2019/148902 JOSEPH EFEOTUA STEPHEN M NAF2019/176251 JUDE CHIMA ODIAKA M NAF2019/163334 KELVIN AZUBUIKE EMENI M NAF2019/199770 KEREMU HOBSON KENNY M NAF2019/130650 MENINWA VICTOR M NAF2019/028151 MERRY AGHOGHO APIAMU F NAF2019/074338 MOSES OMODEDE GODDOWELL M NAF2019/161591 MUMBOR HAPPY BLESSED M NAF2019/192846 NGOZI JAZMINE OKONKWO F NAF2019/167149 OGHENEKOWHO JOSHUA M NAF2019/049422 OGHENERUNOR ROSEMARY MOWOE F NAF2019/093868 OGOWEGBU SUNDAY WILSON M NAF2019/122128 OKPOWEH ELEHOR CYNTHIA F NAF2019/159436 OKWATA CHRISTIANA M NAF2019/020301 ONOFEGHARA HENRY M NAF2019/090537 ONOKPEGU ELIJAH M NAF2019/014056 ONWORDI MOSES TOBECHI M NAF2019/070290 OSAHOR COLLINS CHIEJINE M NAF2019/074028 OTITIGBE EDAFE M

NAF2019/012529 OVIE ALEX OKPIRIKHRE M NAF2019/090080 OZAH CALEB JUNIOR M NAF2019/059067 PETER EWHE M NAF2019/115011 QUEEN CHIOMA GODWIN F NAF2019/019103 RICHARD TOJU ARI M NAF2019/057065 SOLOMON OGHENEKEVWE JOHN M NAF2019/148879 SUSAN ALIKA F NAF2019/124045 TOBORE ISREAL ANUFA M NAF2019/186118 UFUOMA OCHUKO ESISOIGHO F

EBONYI STATE

NAF2019/050172 ABEL EMMANUEL EDE M NAF2019/094584 ALEX CHIBUZOR AZI M NAF2019/111676 AMOS OBINNA EGBE M NAF2019/158780 ANDREW IBINA M NAF2019/052706 CHARITY OLUCHI OTU F NAF2019/201953 CHINEDU KALU M NAF2019/120141 CHINEME EMMANUEL UGBALA M NAF2019/123032 CHINONSO SUNDAY OKIKE M NAF2019/157697 CHUKWU DESTINY KELECHI M NAF2019/181570 CHUKWUDI ALEXANDER AGBO M NAF2019/154255 CHUKWUEMEKA PRECIOUS AJAH M NAF2019/194638 CHUKWUKA INNOCENT MBAM M NAF2019/154694 DAVID CHIDERA EMEKA M NAF2019/175688 EJIMNKEONYE TIMOTHY ORJI M NAF2019/059614 EMMANUEL CHIGOZIE EGIDI M NAF2019/191361 EMMANUEL UNAH M NAF2019/083301 ENYI EMMANUEL SUNDAY M NAF2019/155322 FELIX JOSHUA CHIBUZOR M NAF2019/084710 FLORENCE CHINASA ARUA F NAF2019/033028 FRANCIS CHIDUBEM OBOR M NAF2019/158067 FRANCIS IHERE EMEKA M NAF2019/064487 GABRIELMARY MADUABUCHI NWAKPA M NAF2019/005951 GRACE EZINNE NWACHI F NAF2019/029013 IFEANYICHUKWU NELSON ONUU M NAF2019/118466 IFESINACHI LOUIS EZEOKE M NAF2019/124245 IJEOMA OKORIE M NAF2019/159522 IKE GODWIN MADUABUCHI M NAF2019/080333 IKECHUKWU IDOMA NWAJI M NAF2019/115450 JONATHAN EKUMA M NAF2019/157008 JOSEPH CHUKWUDI IGBOKE M NAF2019/082869 KINGSLEY NWOFE IBINA M NAF2019/059356 MAKUOCHUKWU UKWA M NAF2019/072905 MARY OKORO F NAF2019/119250 MATHEW CHIGOZIE EMERIKE M NAF2019/184655 MONDAY IDUMA M NAF2019/174691 OFORBUIKE PAUL NWOKWU M

NAF2019/170256 OGBONNA SUNDAY OBIAHU M NAF2019/127523 OGONNAYA ABEL OKEREKE M NAF2019/157644 OKECHUKWU JOSHUA OKAJA M NAF2019/033956 OKECHUKWU SILAS OKOH M NAF2019/123209 OKORO UZOAMAKA JOSEPHINE F NAF2019/023621 OLUCHI JENNIFER OKONNACHI F NAF2019/140856 OLUGHU OSINACHI F NAF2019/071760 PETER MADUABUCHI UCHEOMA M NAF2019/031933 PIUS CHIBUIKE NWAMBE M NAF2019/161305 SAMSON MADUJIBE ELUU M NAF2019/046363 SARITA CHIAMAKA OKWUTE F NAF2019/164307 SUNDAY EGWU-DENNIS M NAF2019/118414 UCHENNA PATRICK OGAH M NAF2019/026798 UDOKA JOSEPH CHUKWU M

EDO STATE

1 NAF2019/158574 ABDULFATAI IMUAFE MOHAMMED M

2 NAF2019/186781 ABDULMALIK DAUDA M

3 NAF2019/037350 ABRAHAM IKHUORIA M

4 NAF2019/153693 ABRAHAM IGHODALO AKHIMIEN M

5 NAF2019/169691 ABU IKEME M

6 NAF2019/203530 ABULKADRI OPEYEMI DIRISU M

7 NAF2019/166773 ADOLOYI JUSTICE M

8 NAF2019/158588 AIGBE OSANEMEN F

9 NAF2019/041269 AKUBOR AYEGBENI JOHN M

10 NAF2019/041375 ALHASSAN AMINU MOHAMMED M

11 NAF2019/050430 ANITA EREKPITAN ASIJE F

12 NAF2019/164060 AYODELE MARTINEZ ALABI M

13 NAF2019/087163 BLESSED OSARIEMEN IMEVHORE M

14 NAF2019/182864 BLESSING EMIKE EKIOGWE F

15 NAF2019/182621 CHRISTOPHER UADIALE M

16 NAF2019/087675 EBHOTEMEN EZEKIEL LUCKY M

17 NAF2019/019383 EBODE JOHN BABATUNDE M

18 NAF2019/008273 EBOSELE LAWRENTA F

19 NAF2019/154077 EMMANUEL ODIANOSE IKPEA M

20 NAF2019/044189 EMOVON BERTHY EDORO F

21 NAF2019/199990 ENDURANCE SAMUEL ASEMOTA M

22 NAF2019/199391 FATAI SHAKA M

23 NAF2019/080464 FELIX OKOSUN M

24 NAF2019/200966 FRANCISCA ANOSI ELUAME F

25 NAF2019/196570 GABRIEL SOLUMBI ADIGWE M

26 NAF2019/136414 GLORIA KEHINDE JAMES F

27 NAF2019/151600 GODWIN JOHN M

28 NAF2019/129406 HALIMA ABDULLAHI F

29 NAF2019/118198 IMAGBOSOMA ABRAHAM M

30 NAF2019/000577 ISAAC AJIBOYE OWIKOH M

31 NAF2019/121845 ISREAL OLUWAKAYODE OAHIMIJIA M

32 NAF2019/194008 JOHN SUNDAY MARCULEY M

33 NAF2019/015084 JOHNNY JERO M

34 NAF2019/016723 JOSHUA GODWIN OBASOHAN M

35 NAF2019/025337 KELVIN TOSAN AWOWO M

36 NAF2019/020848 LUCKY OHIKHUDU M

37 NAF2019/130862 MARTINS CHINEDU OSARETIN M

38 NAF2019/007750 MICHAEL OFUJE ALABI M

39 NAF2019/022536 MONDAY OGBODO M

40 NAF2019/033199 MUSA KADIRY MUHAMMED M

41 NAF2019/087231 PATIENCE OLOAIGHBE OARHE F

42 NAF2019/066091 PERPETUA ISIMEHMEH EIMANKHU F

43 NAF2019/082163 PETER TOMO M

44 NAF2019/198407 RAPHAEL OMON OMOGBAI M

45 NAF2019/167586 RASHEED MUSA M

46 NAF2019/156832 SAHEED IKPEMI MUHAMMED M

47 NAF2019/075407 SANI ALIYU M

48 NAF2019/141801 TAIYE AJAYI M

49 NAF2019/134373 UNABOR GREATER F

50 NAF2019/090451 VICTORIA ORUKPE IYOHA F

EKITI STATE

1 NAF2019/083973 ABDULRASAQ OLISA SIKIRULLAHI M

2 NAF2019/134145 ADEBIMPE ELIZABETH OGUNSESIN F

3 NAF2019/122811 ADEDEJI PIUS ADENLE M

4 NAF2019/137759 ADEKUNLE SAMUEL FAPOHUNDA M

5 NAF2019/181222 ADENIYI JOSEPH DUROWADE M

6 NAF2019/013945 ADESOLA EMMANUEL IDOWU M

7 NAF2019/202876 AKOMOLAFE MERCY OLUWASEUN F

8 NAF2019/199111 AKOMOLAFE FUNKE FAITH F

9 NAF2019/148211 AYODEJI OLUWAROTIMI FALUA M

10 NAF2019/152824 AYOMIDE FUNSHO OYEDUA M

11 NAF2019/064694 BABATUNDE SAMUEL BAMIDELE M

12 NAF2019/209439 BOGUNDE MAYOWA ABEL M

13 NAF2019/071231 BOLUWATIFE AMOS ALADE M

14 NAF2019/081107 HAMMED OLAOLUWA JIMOH M

15 NAF2019/024828 IDOWU NIL OLUBODUN M

16 NAF2019/095723 IDRIS DANLADI AHMED M

17 NAF2019/016237 IFEDOLAPO RACHEAL OLAYEMI F

18 NAF2019/119637 ISAAC TEMITAYO ALIMI M

19 NAF2019/117798 ITUNUOLA SHAKIRAT RAIMI F

20 NAF2019/024641 IYANUOLUWA TEMILOLA OBAFEMI F

21 NAF2019/067863 KAMOLIDEEN SASAEYAN IDRIS M

22 NAF2019/198503 KOLAWOLE CHARLES OMOTUYI M

23 NAF2019/011246 MATHEW OLUWASEUN AINA M

24 NAF2019/149606 MOHAMMED O YINUSA M

25 NAF2019/083629 MUTAIRU JAMIU MOMODU M

26 NAF2019/186360 NASIRU OLUWATOBILOBA JIMOH M

27 NAF2019/079641 NIFESIMI AYODEJI ADELUSI M

28 NAF2019/044397 ODUNAYO ENIOLA FALADE F

29 NAF2019/169438 OLAHUSI AYOMIDE M

30 NAF2019/190652 OLAIYA AYODEJI AJAYI M

31 NAF2019/118284 OLAJIDE SHEU SHITTU M

32 NAF2019/201020 OLASUNKANMI OLALEKAN OLUWAFEMI M

33 NAF2019/177696 OLAYEMI JOSHUA JAWOLUSI M

34 NAF2019/121972 OLAYEMI OLUWAFUNMI OGUNSEEMO F

35 NAF2019/059522 OLUWANIFESIMI OLAIYA OMOTOSO M

36 NAF2019/172240 OLUWAPAMILERIN MORENIKEJI OLUYIDE F

37 NAF2019/176322 OLUWAPELUMI OLANIRETI FAPONMILE F

38 NAF2019/127078 OLUWASEUN GBENGA ELEFONTUYI M

39 NAF2019/123048 OLUWATSOIN TEMITOPE AYENI M

40 NAF2019/070547 OLUWAYOMI SAMUEL ADEOSUN M

41 NAF2019/043280 OMOLEWA BLESSING MATTHEW F

42 NAF2019/164438 OPEYEMI BLESSING AGUNBIADE M

43 NAF2019/169794 OREOLUWA ADEYEFA M

44 NAF2019/189584 SADIAT AYOBAMI SULAIMON F

45 NAF2019/200537 SAMSON AYOBAMI ARINGBANGBA M

46 NAF2019/095624 SAMUEL AKINDELE DARAMOLA M

47 NAF2019/050427 SHINA JOSEPH OLUWOLE M

48 NAF2019/193001 TOLULOPE EZEKIEL OLUWEMIMO M

49 NAF2019/019372 TOMILOLA OLUWAFUNKE ONIPEDE F

50 NAF2019/146481 WASIU SEUN OLUBUNMI M

ENUGU STATE

1 NAF2019/079746 AFAMEFUNA CHUKWUEMEKA AOINTING M

2 NAF2019/202703 AGU RACHEAL CHISOM F

3 NAF2019/115141 ANDREW AFAMEFUNA NNAMANI M

4 NAF2019/009336 BENEDICTA ONYINYECHI VINCENT F

5 NAF2019/167126 BENJAMIN FAVOUR CHINYERE F

6 NAF2019/154745 CHIDERA MARYCYNTHIA ONOVO F

7 NAF2019/019719 CHIJIOKE JUSTINE OGUAMA M

8 NAF2019/160693 CHIOMA CYNTHIA OSSAI F

9 NAF2019/087448 CHISOM THERESA NWATU F

10 NAF2019/050551 CHUKWU CHIDIEBERE M

11 NAF2019/003406 DARLINGTON IFEANYI GOSIOHA M

12 NAF2019/052836 DARLINTON FABIAN M

13 NAF2019/130721 EKENE BLESSING CHUKWUDI F

14 NAF2019/020967 EMEKA SAMUEL MBAH M

15 NAF2019/007288 EMMANUEL CHUKWUMA ANIAGOLU M

16 NAF2019/098236 ESTHER CHIZOBA UDEH F

17 NAF2019/188674 FRANCISCA UGOCHUKWU EZE F

18 NAF2019/179649 CHRISTOPHER CHINWENDU OLEKAMMA M

19 NAF2019/022434 GIFT CHIGOZIE ORAKA M

20 NAF2019/126917 HARRISON TOCHUKWU INYIAMA M

21 NAF2019/190219 HILLARY EMEKA EZE M

22 NAF2019/072055 IFEANYI OGBODO M

23 NAF2019/190787 IFEOMA GENEVIEVE OZOKOLIE F

24 NAF2019/148728 IMMACULATE OGOCHUKWU CHUKWUEZE F

25 NAF2019/084268 JOHNPAUL CHIBUZOR EZEMA M

26 NAF2019/156394 JOY CHIAMAKA ABUCHI F

27 NAF2019/031200 JUDE RAPULUCHUKWU DIARUA M

28 NAF2019/059963 JULIANA IJEOMA UTAZI F

29 NAF2019/087623 KINGSLEY CHIDOZIE NWODO M

30 NAF2019/142929 MARY CHINAZA MADUKA F

31 NAF2019/147810 MICHAEL ONAH CHIBUEZE M

32 NAF2019/131887 MIRACLE EBUBE CHARLES M

33 NAF2019/043716 MOZART CHUKWUDI EZEAKOR M

34 NAF2019/163939 NGOZIKA BLESSING ORJI F

35 NAF2019/152720 NNENNA ELIZABETH UGWU F

36 NAF2019/161074 NWAFOR NKEIRUKA FAVOUR F

37 NAF2019/179673 OBINNA MIRACLE UWAKWE M

38 NAF2019/034268 OBINNA GEORGE ENEH M

39 NAF2019/090789 OBINNA PHILLIAN ILO M

40 NAF2019/140747 OKAFOR JACOB OGECHUKWU M

41 NAF2019/155356 OKECHUKWU CHRISTIAN OKAFOR M

42 NAF2019/038000 OKOLIE CHINWUBA KINGSLEY M

43 NAF2019/061425 ONYEBUCHI SAMUEL NNAMANI M

44 NAF2019/023207 ONYINYECHI ONYA F

45 NAF2019/017040 PASCHAL NNALUKA UGWUEZE M

46 NAF2019/061871 PATRICK CHINONSO MADUBUIKE M

47 NAF2019/092921 ROBERT UGWUJA ALEKE M

48 NAF2019/190843 UCHENNA ELEKE ERIC M

49 NAF2019/172611 UGWU NNENNA LURETH F

50 NAF2019/117625 VICTOR OSINACHI ANIKE M

FCT

1 NAF2019/158368 ABDULKARIM SHUAIBU M

2 NAF2019/129964 ABDULRAZAK ALIYU M

3 NAF2019/181175 ADAMU MOHAMMED M

4 NAF2019/022179 ALEXANDER USMAN M

5 NAF2019/184110 ANDREW MOSES M

6 NAF2019/117354 ANTHONY AJEFU AGBO M

7 NAF2019/174577 ELACHI OCHIOLUJE GODWIN M

8 NAF2019/133203 EMMANUEL ONYILO UDEH M

9 NAF2019/003429 EZEKIEL DANIEL MUSA M

10 NAF2019/144989 FARIDAT MOHAMMED JAMIU F

11 NAF2019/130669 JAAFAR MAGAJI M

12 NAF2019/141807 JANET YOHANNA MARSHAL F

13 NAF2019/012890 JESUIT JOHASSAN JAMES F

14 NAF2019/128671 JOHN DANIEL M

15 NAF2019/070971 JOHN PATRICK JEZHI M

16 NAF2019/015409 JOSEPH AUDU M

17 NAF2019/076156 JOSHUA SUNDAY OGLI M

18 NAF2019/032617 MOHAMMED NUHU M

19 NAF2019/098132 MOHAMMED MUSA ABAKO M

20 NAF2019/007576 MOSES MAIKARFI AGWADA M

21 NAF2019/179879 MUSTAPHA IDRIS BALA M

22 NAF2019/090014 SADIQ PADA ABUBAKAR M

23 NAF2019/143408 SAGIR JAMILU M

24 NAF2019/019676 THOMAS SAMUEL M

25 NAF2019/070820 TORKUMA OSCAR AKOKO M

26 NAF2019/094769 URAH NOAH M

27 NAF2019/034533 USMAN MOHAMMED M

28 NAF2019/026505 VICTOR E ADEJOH M

29 NAF2019/060797 YASIR ALIYU SALEH M

30 NAF2019/009598 YUSUF THEOPHILUS M

GOMBE STATE

1 NAF2019/081424 ABDULLAHI MUHAMMAD M

2 NAF2019/013741 ABDULMALIK ALIYU MUSA M

3 NAF2019/093446 ABDULWAHAB HAYATUDDEEN M

4 NAF2019/023349 ABDULWAHAB ABDULLAHI AHMED M

5 NAF2019/063737 ABUBAKAR JALO M

6 NAF2019/080418 HARUNA ZUBAIRU M

7 NAF2019/001540 ABUBAKAR SULEIMAN M

8 NAF2019/038918 ABUBAKAR DANLADI MUHAMMAD M

9 NAF2019/072573 ABUBAKAR UMAR ALIYU M

10 NAF2019/143880 ADAMU MOHAMMED M

11 NAF2019/006238 AHMAD ABUBAKAR SULAIMAN M

12 NAF2019/091960 ALHASSAN YAKUBU ABDULLAHI M

13 NAF2019/060488 ANAS ABUBAKAR ABDULLAHI M

14 NAF2019/032074 BASHIR LIMAN UMAR M

15 NAF2019/040187 BILYAMINU MOHAMMED YAHUZA M

16 NAF2019/019120 DAUDA NATHALI M

17 NAF2019/139534 DAVID MESHACK M

18 NAF2019/062709 DEBORAH ADAMU ISTIFANUS F

19 NAF2019/017109 EMMANUEL WILLIAMS M

20 NAF2019/144559 FAISAL ABDULMUMIN M

21 NAF2019/130102 FAISAL MUHAMMAD M

22 NAF2019/041175 FARUK SA’AD KASIM M

23 NAF2019/129330 GARBA ABUBAKAR M

24 NAF2019/150005 GODDY DIMAS M

25 NAF2019/017863 HASSAN AHMED M

26 NAF2019/084578 IBRAHIM ABUBAKAR M

27 NAF2019/169418 IBRAHIM APPAH USMAN M

28 NAF2019/131113 IBRAHIM KARI MOHAMMED M

29 NAF2019/000615 IBRAHIM MAMUDA ADAMU M

30 NAF2019/114937 ISA MUHAMMAD YAKUBU M

31 NAF2019/001402 ISHAKU IBRAHIM M

32 NAF2019/120333 ISHAKU ILIYA M

33 NAF2019/199845 JAMILA MOHAMMED F

34 NAF2019/057039 KASIMU MUHAMMAD M

35 NAF2019/053214 KWADDUSHABA MUSA M

36 NAF2019/061647 LAWAN NIL HALILU M

37 NAF2019/164493 MARTHA DANGABAR F

38 NAF2019/029069 MOHAMMED NAJIB M

39 NAF2019/183117 MOHAMMED SANI M

40 NAF2019/019065 MOHAMMED SANI M

41 NAF2019/171616 MUSTAPHA MUHAMMED M

42 NAF2019/028265 PANUEL M BELLO M

43 NAF2019/096102 PETER WAZIRI SANDA M

44 NAF2019/143412 SA’ADU DAHIRU M

45 NAF2019/004040 SHEM SUNDAY M

46 NAF2019/011530 UMAR ABUBAKAR MUSA M

47 NAF2019/011919 USMAN UMAR ABDULLAHI M

48 NAF2019/198477 VINCENT OGBE DAVID M

49 NAF2019/135763 YAKUBU MAKAMA ABDURRAHMAN M

50 NAF2019/116967 ZALIHA MOHAMMED F

IMO STATE

1 NAF2019/032733 AMAEFULE PASCHAL CHINEMEREM M

2 NAF2019/053731 AMANNA DOMINIC NWAGWU M

3 NAF2019/003933 ANAYO DANIEL UMEAKUNNE M

4 NAF2019/123632 ANDRAN TOCHUKWU NWOKE M

5 NAF2019/072682 ANTHONY CHUKWUEMEKA ONWUEGBUCHULAM M

6 NAF2019/155722 CHIAMAKA OPARA FAVOUR F

7 NAF2019/034065 CHIDINDU MBAH M

8 NAF2019/182494 CHIGOZIE VICTOR OKORIE M

9 NAF2019/006295 CHIMA FABIAN NDUKWU M

10 NAF2019/055858 CHINAECHEREM JESSICA OKWARA F

11 NAF2019/047383 CHINONSO JUDITH EBONINYA F

12 NAF2019/190780 CHINONSO PROMISE OGBONNA M

13 NAF2019/174949 EBUKA JOHNPAUL UWALAKA M

14 NAF2019/049933 ESTHER CHIDERA MBADIWE F

15 NAF2019/043328 FRANKLYN CHINONSO INNOCENT M

16 NAF2019/047458 GOODLUCK CHINAGOROM OLEDIBE M

17 NAF2019/007876 HANSEN CHIMA NWOKOCHA M

18 NAF2019/170858 HENRY CHINEDU ONYEMDORO M

19 NAF2019/199095 IBEANOCHI IJEOMA F

20 NAF2019/154539 IFEANYI ANTHONY VITALIS M

21 NAF2019/051674 IFEANYI THANKGOD CHINONYEREM M

22 NAF2019/190823 IHEKWOABA CHINEMEREM CHRISTIAN M

23 NAF2019/037831 IKECHUKWU IMOCHA NWAEKE M

24 NAF2019/029058 INNOCENT CHIKADIBIA INNOCENT M

25 NAF2019/145913 JANE AMARACHUKWU LOUIS F

26 NAF2019/161291 JOSIAH CHIAZOR HENRY M

27 NAF2019/192741 JOVITA KASARACHI ALFRED F

28 NAF2019/115366 JOY CHINWEOTITO IHEKORONYE F

29 NAF2019/006263 JUSTIN CHIBUIKE DIM M

30 NAF2019/190579 MADUKA EZE PAUL M

31 NAF2019/139914 METUMARAIBE UDOKA EMMANUEL M

32 NAF2019/018237 MIRACLE EZE M

33 NAF2019/019884 MOSES EGEMOLUOHA M

34 NAF2019/058823 MUNACHISO OSCAR EMERIBE M

35 NAF2019/179600 NJEMANZE CHIGAEMEZU PASCHAL M

36 NAF2019/179777 NKWOCHA CHIAMAKA EZE F

37 NAF2019/028913 OBI JASPER EMMANUEL M

38 NAF2019/202535 OBINNA VICTOR AMADIOGU M

39 NAF2019/007666 OGBONNA CHINONSO THADDEUS M

40 NAF2019/032487 OGECHUKWU WISDOM AJUONUMA M

41 NAF2019/149257 OKEREKE FAVOUR CHIMNEMERI M

42 NAF2019/092313 ONWUANAKU DONALD CHIDIEBERE M

43 NAF2019/092555 OPARA ONYINYECHI JUSTINA F

44 NAF2019/190998 OZOEMENAM ALEXANDER IKENNA M

45 NAF2019/062272 PRECIOUS CHIMANKPA OBIUKWU M

46 NAF2019/099287 SAMUEL CHIBUIKE MIRACLE M

47 NAF2019/191942 STANLEY UGUCHUKU OKEREKE M

48 NAF2019/037613 UCHECHUKWU OKERE PROMISE M

49 NAF2019/031908 VERA ONYINYECHI OLIVER F

50 NAF2019/181927 WILSON CHINDU CHRISTOPHER M

JIGAWA STATE

1 NAF2019/016843 ABBA A HABIBU M

2 NAF2019/005509 ABBA SALISU M

3 NAF2019/056472 ABDULLAHI ALHASSAN M

4 NAF2019/005923 ABDULMAJID UMAR M

5 NAF2019/060134 ABUBAKAR ABDULLAHI M

6 NAF2019/144615 ABUBAKAR ALHASSAN M

7 NAF2019/193873 ABUBAKAR IBRAHIM M

8 NAF2019/064872 ABUBAKAR GARBA SANUSI M

9 NAF2019/186848 ADAM GARBA M

10 NAF2019/107716 AHMAD MUHAMMAD M

11 NAF2019/039828 ALIYU ABDULLAHI M

12 NAF2019/128154 AMINU BASHIR M

13 NAF2019/196466 AMINU MUHAMMED M

14 NAF2019/197740 AUWALU DUNARI UBANGIDA M

15 NAF2019/184571 BASHIR ABDULKARIM M

16 NAF2019/044933 BASHIR HAMZA M

17 NAF2019/075831 FAHAD YAWALE M

18 NAF2019/058288 FAHAD CHIROMA GARBA M

19 NAF2019/172480 HAMZA ALIYU M

20 NAF2019/052006 HARUNA YUSUF M

21 NAF2019/039823 IBRAHIM SUNUSI M

22 NAF2019/107453 IBRAHIM ABDULLAHI ZAKARIYYA M

23 NAF2019/029498 ISA SANI M

24 NAF2019/133048 LUKMAN ALFA M

25 NAF2019/025494 MOHAMMED ABDULLAHI M

26 NAF2019/084891 MOHAMMED AJI SHEHU M

27 NAF2019/168104 MUBARAK ABUBAKAR M

28 NAF2019/120367 MUHAMMAD IBRAHIM MUHAMMAD M

29 NAF2019/023264 MUHAMMAD MAGAJI SABO M

30 NAF2019/054877 MUSA ISYAKU ABDULLAHI M

31 NAF2019/172893 NAZIFI BADAMASI M

32 NAF2019/132069 NAZIFI SANI M

33 NAF2019/077936 NURA KASSIM M

34 NAF2019/140791 RABIU AHMAD M

35 NAF2019/148212 RUFAI ILIYASU AHMED M

36 NAF2019/181968 SABIU MUHAMMAD M

37 NAF2019/126295 SABIU SALISU M

38 NAF2019/052971 SADIQ MUHAMMAD M

39 NAF2019/156671 SALIM ABUBAKAR M

40 NAF2019/060416 SALIM LAWAN M

41 NAF2019/024037 SAMAILA S ADAMU M

42 NAF2019/175095 SANI KABIRU SANI M

43 NAF2019/194610 SHAMSUDEEN USMAN M

44 NAF2019/125547 UKASHATU S AHMAD M

45 NAF2019/040548 WALIYU DAHIRU M

46 NAF2019/092640 YAHAYA MUKTAR M

47 NAF2019/047031 YAKUBU YUSUF M

48 NAF2019/077105 YUSIF SHEHU M

49 NAF2019/018923 YUSIF ZAKARIYYA ADAM M

50 NAF2019/163831 YUSUF MUSA IBRAHIM M

KADUNA STATE

1 NAF2019/032743 ABDULLAHI AHMAD MUHAMMAD M

2 NAF2019/089762 ABDULMAJEED SALISU M

3 NAF2019/061174 ABDULRAHMAN MUHAMMAD ALIYU M

4 NAF2019/152933 ABDULWAHAB MUSA USMAN M

5 NAF2019/014254 ABUBAKAR SADIQ ABDULLAHI M

6 NAF2019/011721 ABUBAKAR ZANNA ABBA M

7 NAF2019/202720 ADAM MUHAMMAD LAWAL M

8 NAF2019/036220 AHMAD AUWAL M

9 NAF2019/009353 ALAMIN IDRIS M

10 NAF2019/097126 BASHIR MUSTAPHA M

11 NAF2019/020409 BATURE EXODUS ZUGWAI M

12 NAF2019/140075 DANIEL JONAH M

13 NAF2019/128625 DANJUMA MBAKA M

14 NAF2019/158540 DENIS TURMAM MATHIAS M

15 NAF2019/138938 ELIZABETH BASHAM PETER F

16 NAF2019/061095 HABUBAKAR SALEH M

17 NAF2019/201999 HUSSAINI ABDULLAHI M

18 NAF2019/012867 IBRAHIM MUHAMMAD M

19 NAF2019/008547 IBRAHIM HASSAN M

20 NAF2019/004976 IBRAHIM SANI M

21 NAF2019/013934 IDRIS ATTAHIRU DAHIRU M

22 NAF2019/058174 ISAAC ISTIFANUS M

23 NAF2019/022608 ISAAC SUNDAY SEDDUA M

24 NAF2019/064435 ISHAQ IBRAHIM M

25 NAF2019/180417 ISHAQ MAIGORO SANI M

26 NAF2019/141462 ISHAYA CHECHET CHECHET M

27 NAF2019/097403 JESSICA BATORAM SILAS F

28 NAF2019/033446 JOHN DARIYA M

29 NAF2019/175793 JONAH LA’AH JOSEPH M

30 NAF2019/062932 JOSHUA ALBERT M

31 NAF2019/027579 KABIRU YAHAYA M

32 NAF2019/021676 KAMALUDEEN MAGAJI M

33 NAF2019/031901 LINUS GENESIS M

34 NAF2019/077950 MAHMUD DALHATU M

35 NAF2019/058314 MICHAEL MAIKANO PHILIP M

36 NAF2019/025586 MUHAMMED HAFIZ YUSUF M

37 NAF2019/019276 MUSTAPHA MOHAMMAD SANI M

38 NAF2019/010981 NAZIRU SA’ADU M

39 NAF2019/093589 PETER GAMALIAH AHULUGHE M

40 NAF2019/085604 RABIU BELLO M

41 NAF2019/202211 REJOICE SHIMFOU SAMUEL F

42 NAF2019/121882 SALIHU MAIGIDA IBRAHIM M

43 NAF2019/071870 STEPHEN DAUDA M

44 NAF2019/026280 SULEIMAN LAWAL M

45 NAF2019/163708 TIJJANI BASHIR M

46 NAF2019/107170 UMAR M BALA M

47 NAF2019/017997 UMARU HASSAN RABI F

48 NAF2019/004251 WILLIAMS DAUDA M

49 NAF2019/024691 YACHAM EPHRAIM YOHANNA M

50 NAF2019/030597 YOHANNA LAITU F

KANO STATE

1 NAF2019/004945 ABBA AHMED M

2 NAF2019/069017 ABBA ALIYU LAWAN M

3 NAF2019/178280 ABDULLKADIR HUSSAINI M

4 NAF2019/071165 ABDULYASAR BABA IBRAHIM M

5 NAF2019/026419 ABUBAKAR BELLO M

6 NAF2019/176548 ABUBAKAR SALISU M

7 NAF2019/027693 ABUBAKAR IBRAHIM M

8 NAF2019/000970 ABUBAKAR YAKUBU SANI M

9 NAF2019/121720 ADAMU SADIQ ABUBAKAR M

10 NAF2019/025859 ALI ALI MUHAMMAD M

11 NAF2019/138821 ALIYU ADAMU ADAMU M

12 NAF2019/164212 ALIYU SULAIMAN AHMAD M

13 NAF2019/169166 AUWAL HASSAN IBRAHIM M

14 NAF2019/008411 AUWALU YAKUBU M

15 NAF2019/096733 BALA NUHU SADIQ M

16 NAF2019/017517 BASHIR USMAN IBRAHIM M

17 NAF2019/008704 DAHIRU YAHAYA MUSA M

18 NAF2019/189330 HAFIZU MOHAMMAD M

19 NAF2019/081407 HAMZA ABDULHAMID YAHAYA M

20 NAF2019/183150 IBRAHIM ABUBAKAR ALIYU M

21 NAF2019/109512 IDRIS IDRIS HASSAN M

22 NAF2019/045887 ISMAIL AHMAD SALISU M

23 NAF2019/172237 ISYAKU USMAN M

24 NAF2019/052234 JAFAR HASSAN AHMAD M

25 NAF2019/116816 LUCK LAWRENCE M

26 NAF2019/038627 MOHAMMAD MUSA M

27 NAF2019/120360 MUHAMMAD IBRAHIM MUSTAPHA M

28 NAF2019/191574 MUHAMMAD ISAH SANI M

29 NAF2019/053556 MUHAMMAD RABIU SANI M

30 NAF2019/144476 MUHAMMED USMAN M

31 NAF2019/171175 MUKHTAR MUHAMMAD SULEIMAN M

32 NAF2019/004087 MUSA HASSAN M

33 NAF2019/164963 MUSTAPHA MAAZU HAMISU M

34 NAF2019/123206 MUSTAPHA SHUAIBU HASSAN M

35 NAF2019/033264 MUZAHIMU SANI AHMAD M

36 NAF2019/017481 NAFIU HARUNA M

37 NAF2019/115231 NASIDI DUADA SULAIMAN M

38 NAF2019/050767 NURA IBRAHIM M

39 NAF2019/139483 RABIU JAFAR M

40 NAF2019/057605 SAFIYANU SHAFIU M

41 NAF2019/008231 SAFIYANU MUHAMMAD TUKUR M

42 NAF2019/013363 SALIM HALILU ABUBAKAR M

43 NAF2019/115759 SHEHU SADIQ M

44 NAF2019/041204 SULEIMAN ABUBAKAR M

45 NAF2019/191055 SULEIMAN HARUNA SURAJ M

46 NAF2019/136242 SURAJO KABIRU ABDULLAHI M

47 NAF2019/012899 UMAR ABUBAKAR MUSA M

48 NAF2019/116557 UMAR IBRAHIM YUNUSA M

49 NAF2019/135347 YAKUBU ALIYU MOHAMMED M

50 NAF2019/071666 YUSUF KABIRU SULAIMAN M

KATSINA STATE

NAF2019/027499 ABDULLAHI ABDULLAHI M NAF2019/133520 ABDULMAJID LAWAL M NAF2019/137148 ABDULMUMINI IBRAHIM M NAF2019/054801 ABDULRAHMAN NASIR M NAF2019/014902 ABDULRAHMAN NANI UMAR M NAF2019/165631 ABDULRASHEED USMAN M

NAF2019/009121 ABDULRAZAK HARUNA M NAF2019/003220 ABUBAKAR LAWAL M NAF2019/088582 ABUBAKAR SURAJO M NAF2019/141557 ABUBAKAR YALOLO MUHAMMAD M NAF2019/046979 ADAMU TIJJANI M NAF2019/030579 AHMED IBRAHIM DANJA M NAF2019/115209 ALIYU ADAMS M NAF2019/085199 ALIYU BADAMASI M NAF2019/134920 ALIYU MU’AWIYYA M NAF2019/016806 ALIYU ABUBAKAR M NAF2019/090609 ALIYU ADAM ISA M NAF2019/174703 ALIYU KASSIM MUSA M NAF2019/040927 AMINU ABDULLAHI M NAF2019/174370 AMINU ABUBAKAR M NAF2019/067558 AMINU MUHAMMAD SANI M NAF2019/056245 BABAJO MAGAJI M NAF2019/055903 BASHAR SANI M NAF2019/065964 BISHIR SAMINU M NAF2019/100705 DAHIRU LAWAL M NAF2019/033867 HAMISU DAURA BUHARI M NAF2019/066983 HARUNA SAMAILA M NAF2019/189779 IBRAHIM ZULADAINI JIBIA M NAF2019/182376 IKIRA SULAIMAN M NAF2019/014358 ISHAQ ISAH M NAF2019/090525 MANSUR MIKA’ILU M NAF2019/006311 MOHAMMED ABDULLAHI M NAF2019/013830 MUBARAK MUHAMMED M NAF2019/177168 MUBARAK UMAR M NAF2019/115534 MUHAMMAD BABANLADI GARBA M NAF2019/019030 MUHAMMADU SHUAIBU M NAF2019/078774 MUNTARI TUKUR M NAF2019/156691 MUSA HAMISU M NAF2019/034762 MUSA YAHAYA ALIYU M NAF2019/107359 SAFIYANU ABDULLAHI M NAF2019/002194 SALISU HABIBU M NAF2019/044558 SANI BARAU ABDULLAHI M NAF2019/107623 SANI YUSUF MUHAMMAD M NAF2019/174334 SANUSI ABDULLAHI M NAF2019/055931 SHAMSU SHUAIBU M NAF2019/056129 SHERIF LAWAL M NAF2019/113450 SULAIMAN SANI M NAF2019/170636 SULEIMAN IBRAHIM M NAF2019/067746 UMAR ABDULMALIK M NAF2019/056159 USMAN HAMZA M

KEBBI STATE

1 NAF2019/075911 ABBAS YUNUSA YAHAYA M

2 NAF2019/168948 ABDULRAHMAN YUSUF M

3 NAF2019/194782 ABDULRAHMAN ANGO ABDULLAHI M

4 NAF2019/007084 ABUBAKAR MUSA M

5 NAF2019/035632 ABUBAKAR AHMED SHUAIBU M

6 NAF2019/125960 AISHAT RAMBO MUHAMMED F

7 NAF2019/044877 ALIYU UMAR M

8 NAF2019/074527 ALMUSTAPHA ABUBAKAR M

9 NAF2019/035397 AMINU YAHAYA M

10 NAF2019/142523 AMINU DANLADI JAFAR M

11 NAF2019/045440 BASHIR DAUDA M

12 NAF2019/062433 BASHIR OTHMAN ABDULRAZAK M

13 NAF2019/183765 BELLO MUSA M

14 NAF2019/004253 BILAL YAKUBU M

15 NAF2019/148258 FAISAL AHMAD M

16 NAF2019/023572 FATIHU IBRAHIM M

17 NAF2019/136207 GARBA KABIRU LOLO M

18 NAF2019/001615 HAISAM SAIDU M

19 NAF2019/064818 HAMISU SANI M

20 NAF2019/168391 HASSAN DANLADI M

21 NAF2019/172441 IBRAHIM KANGIWA ISAH M

22 NAF2019/196581 JAMILU ABUBAKAR M

23 NAF2019/038122 JAMILU MOHAMMED GARBA M

24 NAF2019/181585 JETHRO MYYRIYA ACHISON M

25 NAF2019/021878 JOEL JAMES ZAMANI M

26 NAF2019/011964 KAMAL BALA M

27 NAF2019/183164 LUKA D JOHN M

28 NAF2019/011731 MARKUS SUNDAY M

29 NAF2019/052693 MUHAMMAD DAYYABU M

30 NAF2019/005134 MUHAMMAD SULEIMAN M

31 NAF2019/011206 MUHAMMED KASATI YAHAYA M

32 NAF2019/155826 MUHAMMED LOLO SADAM M

33 NAF2019/089411 MUSA ADAMU M

34 NAF2019/058560 MUSA MOHAMMED M

35 NAF2019/060480 MUSTAPHA ISMA’ILA M

36 NAF2019/075922 NAJAI M BALARABE M

37 NAF2019/046304 NASIRU LIBATA IDRIS M

38 NAF2019/188586 NAZIRU ANWARU M

39 NAF2019/022250 NUHU SULEIMAN M

40 NAF2019/151695 PHILIP IRIMIYA M

41 NAF2019/101639 QUEEN HAUWAU ADAMU F

42 NAF2019/053874 SABO MUSA M

43 NAF2019/092687 SAMAILA MAIWA M

44 NAF2019/117547 SAMUEL ABUZAKI M

45 NAF2019/011507 SHAMSU MUSA M

46 NAF2019/120181 SHAMSUDEEN USMAN M

47 NAF2019/062586 UBAIDULLAHI MUSA MUHAMMAD M

48 NAF2019/128913 UMAR ABDULLAHI M

49 NAF2019/010474 USMAN HAMISU MUSTAPHA M

50 NAF2019/013527 YUSUF TANKO ABDULRAHMAN M

KOGI STATE

1 NAF2019/120889 ABDULLAHI ABDULSALAM UMAR M

2 NAF2019/124258 ABDULRAHMAN SHAIBU CHEGEDE M

3 NAF2019/186665 ABDULSALAM OMEIZA MUHAMMED M

4 NAF2019/118786 ABUBAKAR RABIU MUHAMMED M

5 NAF2019/030807 ADEJOH MICHAEL M

6 NAF2019/120594 ADETUNJI ADEWALE SHEMFE M

7 NAF2019/082149 ADUKWU UTENWOJO M

8 NAF2019/119372 AHMODU MUTARI ADAJI M

9 NAF2019/098527 AMOS MOSI-SIYENEMO AISONI M

10 NAF2019/033909 AROME KADIRI M

11 NAF2019/087694 BELIKISU PATIENCE ABDULKAREEM F

12 NAF2019/073900 BELLO AISHAT OIZA F

13 NAF2019/175984 BENJAMIN MAX EJIGA M

14 NAF2019/169845 BESIRU MUHAMMED ABUBAKAR M

15 NAF2019/189111 BLESSING YUSUF MAHA F

16 NAF2019/061353 CLEMENT ENEMONA AKORH M

17 NAF2019/189414 DANIEL AKUH M

18 NAF2019/154243 DANJUMA ATOKOLO M

19 NAF2019/190357 FARUK UMAR MUHAMMAD M

20 NAF2019/127680 GODWIN ENEMONA AUGUSTINE M

21 NAF2019/014367 GRACE ADAVURUKU BELLO F

22 NAF2019/137426 IBRAHIM MOHAMMED M

23 NAF2019/054430 IBRAHIM SULEIMAN M

24 NAF2019/064249 ISAH ADAMA M

25 NAF2019/120629 JOHN ARIMOH LAWRENCE M

26 NAF2019/094011 JOHNSON OJOCHOGWU GODWIN M

27 NAF2019/074330 JOY OZOHU SULE F

28 NAF2019/141764 KEBIRU ADAMU M

29 NAF2019/057163 MARIAM ABUH F

30 NAF2019/055547 MARK ADUKWU M

31 NAF2019/043519 MOHAMMED NASIR SULEIMAN M

32 NAF2019/071227 MUHAMMED ABDULMUTALIB M

33 NAF2019/031739 MUSTAPHA SULEIMAN M

34 NAF2019/017386 MUZAHID MUSA M

35 NAF2019/007642 PAUL SUNDAY M

36 NAF2019/048743 SALIHU USMAN M

37 NAF2019/006969 SALISU MUNIR YAHAYA M

38 NAF2019/051644 SHAIBU ARAZIMU M

39 NAF2019/155117 SHAIBU RABIU M

40 NAF2019/097435 SHAKURU MOHAMMED ADAJI M

41 NAF2019/168297 SHEKURU SEIDU M

42 NAF2019/017313 SHERIFAT AHMED F

43 NAF2019/057414 SOLOMON OJO JOACHIM M

44 NAF2019/057147 SULEIMAN MUHAMMED M

45 NAF2019/070343 SULEIMAN SULE ABUBAKAR M

46 NAF2019/005119 SULEIMAN SULEIMAN HASSAN M

47 NAF2019/193213 TAJUDEEN MARIAM F

48 NAF2019/179511 UJAH VALL JUDE M

49 NAF2019/061907 VICTOR IGONO M

50 NAF2019/129369 VICTORIA JAMES F

KWARA STATE

1 NAF2019/023975 ABDULAFEEZ SHOLA TAIWO M

2 NAF2019/127689 ABDULAKEEM OLAMILEKAN MUSA M

3 NAF2019/008895 ABDULKADIR DAUDA M

4 NAF2019/083459 ABDULKADIR MAGAJI M

5 NAF2019/124951 ABDULKADIR SODIQ M

6 NAF2019/066759 ABDULMAJEED ABDULGANIYU M

7 NAF2019/094920 ABDULQUADRI ABDULKAREERM M

8 NAF2019/077029 ABDULRASHEED OLAYINKA LUKMAN M

9 NAF2019/074041 ABDULSALAM OLOLADE OLAYINKA M

10 NAF2019/183747 ABDULWASIU OLAWALE AKANDE M

11 NAF2019/025185 ADEFALU ALIU LAWAL M

12 NAF2019/192731 ADEWUMI KAYODE KAMALDEEN M

13 NAF2019/090782 ADEYI MARY ODUNADE F

14 NAF2019/092141 AFOLABI ADEOLA JOWON F

15 NAF2019/130222 AHMED GALADIMA MAHMUD M

16 NAF2019/052976 AHMED MOHAMMED USMAN M

17 NAF2019/076647 AHMED OLAYINKA MUDASHIR M

18 NAF2019/190114 AJAYI VICTOR AYODEJI M

19 NAF2019/036238 BADRUDEEN SEYYIDI ALIYU M

20 NAF2019/097449 BASHIRAT OMOWUMI JIMOH F

21 NAF2019/017608 BELLO OLAMILEKAN TAJUDEEN M

22 NAF2019/090122 BENJAMIN ISSA JAMES M

23 NAF2019/006852 BIDEMI SALAMI M

24 NAF2019/185501 FATIMOH TITILAYO AKANDE F

25 NAF2019/084227 GAFAR TOPE ABDUL M

26 NAF2019/163821 HABEEB HAYOMIDE SOLIU M

27 NAF2019/165159 HANAFI RAJI BASHIR M

28 NAF2019/172331 ISHAQ MUHAMMED AUWAL M

29 NAF2019/137146 ISMAIL ADEJUMO IBRAHIM M

30 NAF2019/001209 ISMAIL BOLAKALE AUDU M

31 NAF2019/019460 JOSEPH AYO BABALOLA M

32 NAF2019/025969 KAMALDEEN ABDULSALAM M

33 NAF2019/026971 KAOSARAT BISOLA JIMOH F

34 NAF2019/169677 MOHAMMED SHAABA ABUBAKAR M

35 NAF2019/177727 MUDASHIR OLABODE ABDULKABIR M

36 NAF2019/167043 MUSTAPHA ABUBAKAR M

37 NAF2019/046655 MUSTAPHA IBRAHIM M

38 NAF2019/049318 OLANREWAJU ONI M

39 NAF2019/000008 OLATUNBOSUN OLUWAFEMI ALADENIYI M

40 NAF2019/027908 OLUWAFERANMI YUSUF OLADIPO M

41 NAF2019/080911 OMOTAYO SAMSON ALADE M

42 NAF2019/116995 RASIDAT HAMMED F

43 NAF2019/136447 SAHEED YUSUF M

44 NAF2019/143202 SHERIFF OLAYIWOLA SANNI M

45 NAF2019/079321 SHOLA RASHEED JIMOH M

46 NAF2019/091011 SIKIRU ABIODUN SULAIMAN M

47 NAF2019/046494 TAOFEEK BAMIDELE MOHAMMED M

48 NAF2019/161035 TOLUWASE MARY ADEDAYO F

49 NAF2019/001966 UTHMAN OPEYEMI MUFUTAU M

50 NAF2019/130621 YISA BABA JACOB M

LAGOS STATE

1 NAF2019/171560 ADELEYE OWOLABI ADEGBUYI M

2 NAF2019/198234 AFEEZ OMOTOLANI OSENI M

3 NAF2019/130442 AHMED ABIODUN BOMBATA M

4 NAF2019/135807 ALLI SAIDAT OLUWARKEMI M

5 NAF2019/115704 AMINAT AJOKE ADEBARE F

6 NAF2019/102773 ASISAT ABIODUN AKINREMI F

7 NAF2019/133998 ATINUKE ELIZABETH ADEGOKE F

8 NAF2019/156288 AZEEZ ABOLORE SULAIMAN M

9 NAF2019/112326 AZEEZ BABATUNDE AGBAOYE M

10 NAF2019/000693 AZEEZ JUNIOR KAZEEM M

11 NAF2019/174910 AZEEZ OPEMIPO ADEBAYO M

12 NAF2019/064256 BABATUNDE GAFAR KUTI M

13 NAF2019/160290 BASHIR BABATUNDE JAJI M

14 NAF2019/171965 BIDEMI TAOFEEQ SANUSI M

15 NAF2019/158296 BOLUWATIFE SAMUEL AKANJI M

16 NAF2019/181403 DANIEL OLUWASEYI ODELADE M

17 NAF2019/000504 DARE SETONJI WELLINGTON M

18 NAF2019/121207 DAVID SAHEED AKINSANYA F

19 NAF2019/170655 EMMANUEL FEMI BESUNO M

20 NAF2019/157781 FARUK OMOGBOLAHAN OWOSENI M

21 NAF2019/120915 FARUQ OKIKIOLA ADEBIYI M

22 NAF2019/171830 HAKEEM ABAYOMI OJORA-ADEJIYAN M

23 NAF2019/116780 HALIMAT ADEOLA ABDULWASIU F

24 NAF2019/138675 JOSEPH SEWANU AHISU M

25 NAF2019/016524 KEHINDE CHRISTOPHER AJAYI M

26 NAF2019/098988 LADI LAWAL M

27 NAF2019/065219 NOFIU AYOMIKUN ISMAILA M

28 NAF2019/156710 OLA VINCENT LEKAN M

29 NAF2019/074400 OLANREWAJU HASSAN AROGUNDADE M

30 NAF2019/006330 OLATUNJI MATTHEW IRUOKHAUNU M

31 NAF2019/165654 OLAWALE FOLORUNSHO GBADAMOSI M

32 NAF2019/053620 OLUBUNMI CLEMENTINA KEHINDE F

33 NAF2019/113147 OLUMAYOWA DONALDSON AJAYI M

34 NAF2019/156326 OLUWAFUNMINIYI OYINDAMOLA OREPOJU M

35 NAF2019/015922 OLUWASEUN JACOB AKINDEHINDE M

36 NAF2019/169001 OLUWATOYIN OLUWASEUN OLADIPUPO F

37 NAF2019/001251 PELUMI ENOCH OLUDARE M

38 NAF2019/060780 QUADRI SHOLA BELLO M

39 NAF2019/086822 QUAM OMOTOYOSI OKEOWO M

40 NAF2019/179641 RAMON OMOTOMOLA GANIU M

41 NAF2019/197794 RIDWAN ADEBOYE ATIKU M

42 NAF2019/166783 SODEEQ ADEYEMI IWALOYE M

43 NAF2019/043030 SODEEQ OLAMILEKAN AJALA M

44 NAF2019/089978 SODIQ OLAMILEKAN JAMIU M

45 NAF2019/012776 SUNDAY ADEWALE M

46 NAF2019/082536 TOHEEB ADEBAYO AINA M

47 NAF2019/006617 USMAN IDOWU FOLARIN M

48 NAF2019/194176 YOMI SAHID BANKOLE M

49 NAF2019/134477 YUNUS ADEBAYO ADEDAMOLA M

50 NAF2019/007852 YUSUF ABAYOMI KAREEM M

NASARAWA STATE

1 NAF2019/181210 ABBAS MUHAMMED IBRAHIM M

2 NAF2019/006874 ABDULLAHI MUHAMMED M

3 NAF2019/163524 ABUBAKAR ABDULLAHI M

4 NAF2019/027953 ABUBAKAR KASIM M

5 NAF2019/008338 ABUBAKAR YAHAYA M

6 NAF2019/135158 AKINSANNI JOSEPH M

7 NAF2019/189549 ALIYU USMAN M

8 NAF2019/094716 ALIYU MUHAMMAD MAHMUD M

9 NAF2019/163167 AMINU MOHAMMED M

10 NAF2019/154509 AMOS CHRISTOPHER IYIMOGA M

11 NAF2019/000414 AUWAL IBRAHIM M

12 NAF2019/121632 AWWAL SANI M

13 NAF2019/098023 BENJAMIN DANIEL DANIEL M

14 NAF2019/019116 CHONGA MADAKI PETER M

15 NAF2019/116582 CHRISTOPHER ALFRED BAINDI M

16 NAF2019/048161 DEMIAN CHIAHEMBA AYAVGA M

17 NAF2019/011783 ESTHER MARI F

18 NAF2019/188761 EZEKIEL BAWA M

19 NAF2019/018325 GLORY BLESSED DANIEL F

20 NAF2019/061903 HAMZA SADAU M

21 NAF2019/046898 HOSEA TONGSHANG LENGS M

22 NAF2019/042566 IBRAHIM ADAMU M

23 NAF2019/015452 INALEGWU ANYEBE M

24 NAF2019/065303 IORHEMEN MSUGHTER MATHIAS M

25 NAF2019/191406 ISAH YUSUF M

26 NAF2019/030255 ISMAIL YAKUBU M

27 NAF2019/004421 ISMAIL NA’ALI MUSA M

28 NAF2019/004814 ISYAKA OKUBA M

29 NAF2019/009494 KORRI OBADIAH ISUWA M

30 NAF2019/111522 KULTUME MUSA F

31 NAF2019/113640 LEVISON DAN AHMED M

32 NAF2019/079840 MANASSE PATAKA M

33 NAF2019/060638 MARYAM ALAKU IBRAHIM F

34 NAF2019/018342 MOHAMMED BUDI IDRIS M

35 NAF2019/030528 MOHAMMED SADAU ADAMU M

36 NAF2019/072198 MUHAMMED SADIQ M

37 NAF2019/011382 MUSA YUSUF M

38 NAF2019/175274 NAGYO YAKUBU JAKHENG M

39 NAF2019/029504 NICHOLAS ZECHARIAH M

40 NAF2019/001388 PHILIP CLEMENT M

41 NAF2019/138877 RAMSEY AJEGE TARLUMUN M

42 NAF2019/075343 REUBEN BLESSING F

43 NAF2019/127253 SAFIYANU MUSA M

44 NAF2019/154721 SALAMI OVAYI IBRAHIM F

45 NAF2019/006342 SANI KOKI ADAGBA M

46 NAF2019/081109 UMAR FARUK MOHAMMED M

47 NAF2019/136173 UMAR GALADIMA M

48 NAF2019/120447 VICTOR TORBEE JATO M

49 NAF2019/194521 YAHAYA USMAN MUSA M

50 NAF2019/145150 YUSUF MAISAKA HUDU M

NIGER STATE

1 NAF2019/145835 ABDULLAHI BASHIRU PAIKO M

2 NAF2019/161473 ABDULLAHI BELLO M

3 NAF2019/083589 ABDULMALIK NUHU M

4 NAF2019/145488 ABDULRASHEED ADAMU M

5 NAF2019/023190 ABDULSALAM ALIYU M

6 NAF2019/070520 ABRAHAM GWAZO M

7 NAF2019/002205 ABUBAKAR MOHAMMED M

8 NAF2019/167109 ADAM YEMI ZAKARIYA M

9 NAF2019/090336 AHMED MOHAMMED M

10 NAF2019/164188 AISHA MOHAMMED F

11 NAF2019/163453 ALHASSAN ALIYU M

12 NAF2019/123434 ALIYU MUHAMMED M

13 NAF2019/158706 AMINU AUTA MUHAMMAD M

14 NAF2019/038335 AYUBA SAIDU M

15 NAF2019/096599 BABA MOHAMMED M

16 NAF2019/095429 CELESTINE ERIC M

17 NAF2019/012314 DANLADI MUSTAPHA M

18 NAF2019/111412 EZRA YEBO YISA M

19 NAF2019/076880 HAFSAT YAKUB F

20 NAF2019/024668 IBRAHIM ADAMU M

21 NAF2019/080271 JAMES GBOYA M

22 NAF2019/094861 JIBRIL ABDULLAHI M

23 NAF2019/041285 JOHN MUSA M

24 NAF2019/024247 JONATHAN DOGARA M

25 NAF2019/167298 MARY BAWA AUSTIN F

26 NAF2019/114492 MOHAMMED YAHUZA M

27 NAF2019/157974 MOHAMMED ALFA M

28 NAF2019/038922 MOHAMMED BABA ISAH M

29 NAF2019/098477 MOHAMMED NASIR IDRIS M

30 NAF2019/047768 MOHAMMED SAIDU MOHAMMED M

31 NAF2019/054092 MOSES DIMAS M

32 NAF2019/073604 MUBARAK ISAH M

33 NAF2019/079765 MUHAMMAD SALEH M

34 NAF2019/187416 MUHAMMAD A MUHAMMAD M

35 NAF2019/088578 MUHAMMAD TAYI ABUBAKAR M

36 NAF2019/112532 MUHAMMED AUWAL SULEIMAN M

37 NAF2019/029778 ALHASSAN B HARUNA M

38 NAF2019/079886 MUSA MOHAMMED M

39 NAF2019/051697 PATIENCE JAMES F

40 NAF2019/188620 PAUL DAWA YAKUBU M

41 NAF2019/070134 SADIQ ABUBAKAR IBRAHIM M

42 NAF2019/003025 SULEIMAN BARAU ABDULLAHI M

43 NAF2019/045297 SULEIMAN USMAN M

44 NAF2019/052641 SUNDAY IBRAHIM M

45 NAF2019/095910 USMAN ABUBAKAR M

46 NAF2019/123840 USMAN MUHAMMED M

47 NAF2019/017671 USMAN ALHAJI JIPAN ABUBAKAR M

48 NAF2019/159279 USMAN SULEIMAN M

49 NAF2019/126325 YAKUBU A. ABUBAKAR M

50 NAF2019/193268 ZACCHEOUS YISA M

OGUN STATE

1 NAF2019/141122 ABDULMUBARAK SALAMI M

2 NAF2019/003103 ABDULMUMIN TITILOPE BELLO M

3 NAF2019/192760 ABDULWASIU OLAMILEKAN KAROUNWI M

4 NAF2019/015889 ADEWUNMI BABATUNDE ADESIYAN M

5 NAF2019/053949 AHMED ADESHINA BADMUS M

6 NAF2019/146925 ANIBI PEACE OMOTOLA F

7 NAF2019/122129 AYOMIDE RAHEEM ABDUL M

8 NAF2019/018847 AZEEZ ADEOYE SALAU M

9 NAF2019/080376 BABATUNDE WASIU OLAGBAYI M

10 NAF2019/129269 BILIKISU FUNKE SALAMI F

11 NAF2019/177814 DAMILOLA ELIZABETH SHOYEMI F

12 NAF2019/144930 DAMILOLA MICHAEL OKUTUBO M

13 NAF2019/122831 EMMANUEL MAYOWA FAKEYE M

14 NAF2019/144765 ENIOLA ADEFUNKE TAIWO F

15 NAF2019/114155 FOLAKE IDOWU ADELEKE F

16 NAF2019/014852 GOLD JOHN OLADUNJOYE M

17 NAF2019/018231 IBRAHIM OLATUNBOSUN OSENI M

18 NAF2019/000862 IBRAHIM SAMUEL OMOTAYO M

19 NAF2019/191682 IDRIS OLAREWAJU EGBEYEMI M

20 NAF2019/196629 ISRAEL OLUSANYA AKINRINOLA M

21 NAF2019/174606 IYANUOLUWA STEPHEN ODEBODE M

22 NAF2019/140555 JAMIU OLAMILEKAN ISIAKA M

23 NAF2019/026043 JERMAINE ADEWALE ADELEKE M

24 NAF2019/174153 JOSHUA SEMONU KODJA M

25 NAF2019/182885 KAFAYAT ABIMBOLA HARUNA F

26 NAF2019/186253 KEHINDE HARUNA ADEDO M

27 NAF2019/185173 KEHINDE USEN SODEINDE M

28 NAF2019/073907 LATEEF DANIEL ADENEKAN M

29 NAF2019/176708 MICHAEL DAVID M

30 NAF2019/180147 MICHAEL OLUWAPELUMI FANU M

31 NAF2019/050415 MUSTAPHA OLAREWAJU ADELANI M

32 NAF2019/012444 OLAKUNLE MOSEED OLALEYE M

33 NAF2019/138061 OLAWALE MATTHEW BAKARE M

34 NAF2019/197686 OLUWAKEMI GRACE AWOLAJA F

35 NAF2019/158427 OLUWASEGUNFUNMI PECULIAR ADEKOYA F

36 NAF2019/006025 OLUWATOMISIN AMINAT ADELAJA F

37 NAF2019/032589 OMOTAYO DAVID SUNDAY M

38 NAF2019/035906 QUDUS OLATUNJI SANNIAREWA M

39 NAF2019/037992 RAHMON OLAWALE SHOKUNBI M

40 NAF2019/036699 RIDWAN OLALEKAN ABDULWASIU M

41 NAF2019/181932 SADIQ TAIWO OLADEGA M

42 NAF2019/033008 SEUN IYANU ALIMI M

43 NAF2019/019954 SHARIF HASSAN M

44 NAF2019/042203 SODIQ ADISA MUDASHIRU M

45 NAF2019/013634 TAIWO ABDULRAMON ASHIMI M

46 NAF2019/158203 TAIWO ALEXANDRE OKANLAWON M

47 NAF2019/064721 TAIWO OLUWATOBI AKANO M

48 NAF2019/003111 USMAN OLAMILEKAN OGUNTOLU M

49 NAF2019/118367 WASIU OYINDAMOLA OLAJUWON M

50 NAF2019/133992 YAKUB OLAMILEKAN AROMAYE M

ONDO STATE

1 NAF2019/003318 ABDUL-RHAMAN IDOWU M

2 NAF2019/063608 ABIODUN JOSEPH ADENODI M

3 NAF2019/074538 ABISOLA OMOLOLA ALADE F

4 NAF2019/196417 ADEYOSIMI FOWOKEMI ADEYEMI F

5 NAF2019/022672 AKINBOWALE HENRY AKINYELE M

6 NAF2019/120522 AKINWANDE ROY BIOBAKU M

7 NAF2019/157635 ALEX OLUWATOSIN AKINTAN M

8 NAF2019/177015 AYODEJI GBOLAHAN FALADE M

9 NAF2019/120754 BABATOBO PETER LOLADE M

10 NAF2019/022409 BENJAMIN OJO DANIYAN M

11 NAF2019/054462 BODUNWA VICTORIA OLUWAREMILEKUN F

12 NAF2019/122554 CHARLES OLUWAFUNMIBI KOLAWOLE M

13 NAF2019/039923 CHRISTIANA TOYIN STEPHEN F

14 NAF2019/080480 EXCELLENT THEOPHILUS EXCELLENT M

15 NAF2019/048014 EZEKIEL OLUWAROTIMI OYENUSI M

16 NAF2019/152015 FAITH OMODUNNI OLAYINKA F

17 NAF2019/047233 FAITH YETUNDE OLAWOYE F

18 NAF2019/193702 GANIYU OMOTAYO IBRAHIM M

19 NAF2019/121237 HANNAH SAMUEL F

20 NAF2019/081545 ISAAC ADETORO OLASOJI M

21 NAF2019/058655 JEREMIAH OLUWATOBI ADELEKE M

22 NAF2019/181973 JOEL OMOTAYO OGEDENGBE M

23 NAF2019/023027 JOSEPH OLAREWAJU ADEBAYO M

24 NAF2019/121946 JOY DAMILOLA ATEWOGBOYE F

25 NAF2019/129847 KAMAL OLALEKAN MUHAMMED M

26 NAF2019/006569 KAYODE AKEREDOLU M

27 NAF2019/046571 KOLA BAMIDELE M

28 NAF2019/179322 LATEEF OLUWASEUN ADEWOLE M

29 NAF2019/073887 MAIL RITA F

30 NAF2019/143043 MARIAM OMOLOLA BAMIDELE F

31 NAF2019/152925 MICHEAL BABALOLA OLORA M

32 NAF2019/200203 OLADIMEJI AYOMIKUN ADEGOJU M

33 NAF2019/193422 OLASUNBO ENIOLA OJOMO F

34 NAF2019/198725 OLORUNTOSIN BENJAMIN ALADEMEHIN M

35 NAF2019/050009 OLUMIDE OLASUNKANMI AKINBAANI M

36 NAF2019/048011 OLUWAFEMI ABRAHAM AJIBADE M

37 NAF2019/015602 OLUWAGBEMILEKE BENJAMIN FAYOMI M

38 NAF2019/177448 OLUWASEUNAYO STEVEN AKINYEMI M

39 NAF2019/026801 OLUWASOLA TIMOTHY ADERIN M

40 NAF2019/014599 OLUWATOBA PROSPER OLABODE M

41 NAF2019/149636 OYINDAMOLA FELICIA AJANI F

42 NAF2019/159646 PRECIOUS AYOMIDE AKINBOLAJI F

43 NAF2019/017682 RUTH OLAYEMI OYESANMI F

44 NAF2019/001509 SAMSON SEYI OLUWADARE M

45 NAF2019/132804 SAMUEL TOPE OLOWOKERE M

46 NAF2019/037628 SARAH LAWRENCE F

47 NAF2019/191252 SUNMONU ENIOLA EVELYN F

48 NAF2019/014102 TOBI OLABANJI M

49 NAF2019/151831 TOLUWALASE JAMES OGUNFUYI M

50 NAF2019/036230 YETUNDE ARIYO F

OSUN STATE

NAF2019/132289 ADEBAYO YUSUF M NAF2019/024300 ADEBIMPE JULIUS ADEDOKUN M NAF2019/118462 ADEDAYO OKUNADE AJIBADE M NAF2019/030495 ADEDEJI ISREAL ARABAMBI M NAF2019/144537 ADEYEMI JOHNSON ADEDAYO M NAF2019/182727 AJIBOLA WILLIAMS AWORELE M NAF2019/076282 AYOMIDE PRINCE DADA M

NAF2019/045095 BENJAMIN OLAOYE ALONGE M NAF2019/101181 BOSE OMOLOLA ADERINOLA F NAF2019/073000 DAMILARE EMMANUEL ADELEKE M NAF2019/184704 DAVID DAMILARE AKINWALE M NAF2019/090997 DEBORAH OLUWADAMILOLA FASORO F NAF2019/004953 ELIJAH OLUWASEYI OYEKUNLE M NAF2019/089036 ESTHER ABIMBOLA AFUN F NAF2019/111075 FELIX OLAOLUWA ADEROGBA M NAF2019/196210 FRIDAY EDOBOH JONATHAN M NAF2019/187852 GBEMISOLA ANUOLUWAPO OKE F NAF2019/102911 HASSAN TAUFIQ OLUGBADE M NAF2019/068738 IDRIS A DAUDA M NAF2019/021319 ISIAQ ADETUNJI ADEKOLA M NAF2019/080960 JIMOH SOLA OLUWAPELUMI M NAF2019/183587 JINADU SHERIFF M NAF2019/084982 JOSEPH OLABAMIJI ABIONA M NAF2019/127421 KOLAWOLE DEBORAH F NAF2019/197498 MICHAEL ADEYEMI OSUNKORODE M NAF2019/093002 MUFTAU OLALERE LIHAD M NAF2019/131369 OBE OJO SUJI M NAF2019/016178 OLAJIDE RASHEED SULEIMAN M NAF2019/150892 OLUDARE SAMUEL ALOKAN M NAF2019/024936 OLUWABUSOLA BLESSING FATOKI F NAF2019/069453 OLUWALOSEYI KAYODE ADEGBESAN M NAF2019/058324 OLUWASEUN OLATUNDE KAYODE M NAF2019/198639 OLUWASEYI OLUSOLA AMUSAN F NAF2019/179464 OPEYEMI ALABI M NAF2019/080407 PELUMI MATHEW FOLORUSO M NAF2019/156936 RIDWAN OLAITAN ALABI M NAF2019/009743 ROKEEB ADEWALE OLAPADE M NAF2019/016414 SAMSON TEMITOPE OPARINDE M NAF2019/197237 SAMUEL AYOMIDE ADEBAYO M NAF2019/060674 SAMUEL KAYODE OLAYIWOLA M NAF2019/168371 SAMUEL OLUWATOSIN OLANIYAN M NAF2019/147975 SIKIRULLAHI ABDULAZEEZ M NAF2019/169179 SODIQ ABISOLA AJAYI M NAF2019/020982 SODIQ OLAOLUWA BADMUS M NAF2019/098564 SULEIMAN ABIODUN MAKINDE M NAF2019/191692 SULEIMAN HASBUNALLAH M NAF2019/088749 SUNDAY ADEMOLA ADERIBIGBE M NAF2019/104390 TOHEEB LOLADE IPADEOLA M NAF2019/086202 WARIS OPEYEMI SALAUDEEN M NAF2019/188351 YUSUF MAMUD AHMED M

OYO STATE

1 NAF2019/176311 ABDULHAKEEM TUNDE NOJEEM M

2 NAF2019/025738 ABDULLAHI ISMAIL M

3 NAF2019/057462 ABDULLAHI ADESHINA ABDULSALAM M

4 NAF2019/027358 ABDULLAZEEZ ADEMOLA SAHEED M

5 NAF2019/063201 ABOSEDE OMOLARA ADEMOLA F

6 NAF2019/080507 ABRAHAM ADEGBOLA ADENIRAN M

7 NAF2019/082833 ABUBAKAR KAYODE IBRAHIM M

8 NAF2019/073411 AFEEZ OLALEKAN OLADELE M

9 NAF2019/049052 AMINAT OMOLABAKE ADEKANBI M

10 NAF2019/194155 AMOS TEMITOPE OLUWARANTI M

11 NAF2019/008261 AZEEZ AGBOALA AWAL M

12 NAF2019/181019 DANIEL KAYODE OLAYIWOLA M

13 NAF2019/086376 DAUDA MUHAMMED RASAQ M

14 NAF2019/175093 DEBORAH MUSTAPHA M

15 NAF2019/029966 DORCAS ONI F

16 NAF2019/081941 ELIJAH SEYI OLADUNMOYE M

17 NAF2019/015781 EMMANUEL DAMILOLA OGUNJIMI M

18 NAF2019/099604 FATUNBI IYABO ANNA F

19 NAF2019/166518 GODWIN GIDEON ADEOTI M

20 NAF2019/074175 HAMMED KAYODE SALIU M

21 NAF2019/046510 HAMMED TUNDE GANIU M

22 NAF2019/024638 IBRAHIM I ABDULRAHMAN M

23 NAF2019/041514 IDOWU CHRISTOPHER OMIDOKUN M

24 NAF2019/052360 ISAIAH OLAYIWOLA OLAYEMI M

25 NAF2019/059397 JACOB ALAO OJO M

26 NAF2019/089374 KAYODE JOSEPH ADEDUNTAN M

27 NAF2019/004905 OLAMILEKAN OMOGBOLAHAN ADETOLA M

28 NAF2019/121201 OLAWALE JAMES OLADEJI M

29 NAF2019/122428 QUADRI ADEBAYO ABDULAZEEZ M

30 NAF2019/198426 QUADRI OLALEKAN ADENIJI M

31 NAF2019/119691 RIDWAN ALABI IDOWU M

32 NAF2019/044286 RIDWAN AYOMIDE RABIU M

33 NAF2019/124815 SALIMON AWUJOOLA OLABIYI M

34 NAF2019/121663 SALIMON MARIAM F

35 NAF2019/037374 SAMUEL IDOWU OLADOKUN M

36 NAF2019/064322 SARUMU AYINDE WASIU M

37 NAF2019/122085 SHITTU RIDWAN OPEYEMI F

38 NAF2019/019336 STEPHEN BAYO OLAIYA M

39 NAF2019/064127 TAIWO MUMINI HAMZAT M

40 NAF2019/158646 TITILOLA CHRISTIANA DAVID F

41 NAF2019/114705 TOHEEB ADEKUNLE ADEBAYO M

42 NAF2019/049359 TUNDE SUNDAY AREMU M

43 NAF2019/016956 USMAN BABATUNDE AZEEZ M

44 NAF2019/061124 VICTOR ADEKUNLE ADELEKE M

45 NAF2019/196492 VICTOR AYODELE F

46 NAF2019/076635 VICTOR BABATUNDE ALABI M

47 NAF2019/127735 VICTOR OPEYEMI OLAYANJU M

48 NAF2019/095205 WASIU OLAMILEKAN AYOOLA M

49 NAF2019/182520 YINUSA KAYODE YUSUF M

50 NAF2019/177888 ZASILI ALAO TIJANI F

PLATEAU STATE

1 NAF2019/182436 ABDULAZEEZ FADA UMAR M

2 NAF2019/103483 ABDULLAHI YAHUZA M

3 NAF2019/031906 ABDULLAHI ABDUL BUHARI M

4 NAF2019/134064 ABDULLAHI AHMAD SALIHU M

5 NAF2019/023863 ABDULRASHEED MUHAMMADU DAFWOL M

6 NAF2019/012585 ABDULRAZAQ ABUBAKAR SAEED M

7 NAF2019/069067 ABUBAKAR AHMAD ISMAIL M

8 NAF2019/001944 ALIYU HAMIDU M

9 NAF2019/120026 ANTHONY PATRICK NAANKPANG M

10 NAF2019/140372 AUGUSTINE BOT PAUL M

11 NAF2019/097758 BARNABAS JOHN GABRIEL M

12 NAF2019/044651 BENJAMIN DAUDA M

13 NAF2019/095346 CECILIA DAYIM NICODEMUS F

14 NAF2019/155436 DAVID THERESA M F

15 NAF2019/179741 DUNGRIT MOTOK DADA M

16 NAF2019/095509 FATIMA DABOER F

17 NAF2019/001526 GABRIEL DAVID DAVOU M

18 NAF2019/067962 GOLGAK TONGZUM NINUNGHA M

19 NAF2019/091124 IBRAHIM PAM HASSAN M

20 NAF2019/006075 IDRIS ABDULLAHI SAIDU M

21 NAF2019/042591 ISAAC MARKUS PANU M

22 NAF2019/073899 JESSICA DIMKA F

23 NAF2019/172276 JINAN ALEXANDER M

24 NAF2019/191190 JOY HABILA CHOJI F

25 NAF2019/198764 KAREN JOY PETER F

26 NAF2019/061377 KATLIBET EMMANUEL KWARVUL M

27 NAF2019/187573 KYENA’AN JAPHETH ROHVEN M

28 NAF2019/142172 MANJI GRACE PIRFA F

29 NAF2019/158263 MONDAY BITRUS AYUBA M

30 NAF2019/079223 MUBARAK MUHAMMED M

31 NAF2019/142685 NENROTMWA BLESSING DIMKA F

32 NAF2019/059775 PARADANG JONATHAN SAMUEL F

33 NAF2019/166926 PATRICK RAPHEAL WALBE M

34 NAF2019/023487 PONZING NANYAK SANDA M

35 NAF2019/138412 PRAISES MARK TENGWONG M

36 NAF2019/114754 RITJI EZEKIEL M

37 NAF2019/066414 SADIA UMAR HARUNA F

38 NAF2019/197926 SALE SALEH MUSA M

39 NAF2019/134031 SEYILNEN GOKUM NGOM M

40 NAF2019/057573 STANLEY NANLIR M

41 NAF2019/042684 STEPHEN CHIKAK LIDANG M

42 NAF2019/032299 SULEIMAN AUDU ABDAULLAHI M

43 NAF2019/182927 TITUS PLANGKAT DABWAK M

44 NAF2019/194856 UZAIRU HASSAN M

45 NAF2019/036145 VICTORIA BAWA F

46 NAF2019/158494 VICTORIA JACOB F

47 NAF2019/023844 YARNAP NANYI JANET M

48 NAF2019/201531 YILKHIME GOZHAK SUNDAY M

49 NAF2019/152352 YUSUF JAN DESHI M

50 NAF2019/149468 ZAINAB JOY MAIDAWA F

RIVERS STATE

1 NAF2019/067846 ABRAHAM HARRY DIRI M

2 NAF2019/091129 AMADI CHISAOKWU F

3 NAF2019/151077 AMOS FELIX M

4 NAF2019/167956 BONNE VICTOR M

5 NAF2019/117923 CHIKWE CHIMUNWO PRECIOUS F

6 NAF2019/127081 DANIEL OGOLO KEDDISH M

7 NAF2019/135934 DESTINY ODILAMMA KEMJIKA M

8 NAF2019/070442 DIBIA CHUKWUDI M

9 NAF2019/120053 EDU SILAS TESTIMONY M

10 NAF2019/181169 EEGBARA BARISI BENITA F

11 NAF2019/120873 EGILEONISO PETER ONISOKUME M

12 NAF2019/059680 ELAIVIE MICHAEL F

13 NAF2019/044248 ELIGWE-HENSHAW MICHAEL BUDUKA M

14 NAF2019/041452 ESTHER RICHARD F

15 NAF2019/106058 FAVOUR AKAEZE CHUKWU F

16 NAF2019/177633 FRANK AWO M

17 NAF2019/003325 GABRIEL UGOCHUKWU GODWIN M

18 NAF2019/080242 GODFERY FAITH ADAEZE F

19 NAF2019/119851 HARRISON PROMISE ONYEDIMMA M

20 NAF2019/003320 HART ALFRED MATTHEW M

21 NAF2019/135112 HART TAMUNOPATIMA ALEX M

22 NAF2019/055303 IBAKPO NORNUBARI JOHN F

23 NAF2019/091077 IMOMOTIMI VICTOR NANABO M

24 NAF2019/192005 JAJA RUTH CHARLES F

25 NAF2019/149498 JENNIFER IBIBA JOSEPH F

26 NAF2019/142983 JEPHTHAH EMIYAREI FRIDAY M

27 NAF2019/073617 JOHN CONFIDENCE M

28 NAF2019/155662 JOHN NENUBARI CONFIDENCE M

29 NAF2019/127605 JUDE TAMUNOINYO PETERS M

30 NAF2019/009059 KANEE TEMPLE DORNUBARI M

31 NAF2019/135135 KINGDOM CHIZI MAXWELL M

32 NAF2019/201713 MARK NTOMABARI CHRISTIAN M

33 NAF2019/134262 MATTHEW BENNETH M

34 NAF2019/176544 MBAMA-CHRIS FRANKLYN UZOCHUKWU M

35 NAF2019/123551 MBOO PRECIOUS M

36 NAF2019/129244 MICHAEL GODSPOWER IWARISUO M

37 NAF2019/163138 MICHAEL MOSES AJUMOGOBIA M

38 NAF2019/153881 MIRACLE MEMBERE F

39 NAF2019/185289 NAALUBA NEWTON MENE M

40 NAF2019/058192 NORA AKUDO NWANKWO F

41 NAF2019/156891 NWACHUKWU MARVELOUS UCHECHUKWU M

42 NAF2019/018247 OGUBUIKE MELODY AMARACHI F

43 NAF2019/131776 OKACHUKWU SUNDAY M

44 NAF2019/124362 OKOHA MIRACLE M

45 NAF2019/116936 OLOBO KENNETH M

46 NAF2019/146759 ONUNGWE EVELYN EMMANUEL F

47 NAF2019/158009 ONYEDINMA ONYEDIKACHI JOY F

48 NAF2019/160045 ONYEMAECHI GOODNEWS M

49 NAF2019/059449 OZEGBE EMMANUEL IFEANYI M

50 NAF2019/045681 TONYE ROSE WARMATE F

SOKOTO STATE

1 NAF2019/046499 ABDULGAFAR HAMZA AUDI M

2 NAF2019/177157 ABDULMAJID ALIYU KHAMIS M

3 NAF2019/014007 ABDULMALIK AHMAD M

4 NAF2019/170598 ABDULSALAM MOHAMMED M

5 NAF2019/066553 ABUBAKAR A ABUBAKAR M

6 NAF2019/150532 ABUBAKAR MUHAMMED M

7 NAF2019/019198 ABUBAKAR AMINU M

8 NAF2019/106972 ABUBAKAR IBRAHIM M

9 NAF2019/073120 AHMED SANI M

10 NAF2019/038041 AMINU AHMAD M

11 NAF2019/107349 ANAS USMAN M

12 NAF2019/122378 BILYAMINU ABUBAKAR M

13 NAF2019/082282 FAHAD UMAR M

14 NAF2019/080940 FARUKU IBRAHIM M

15 NAF2019/173295 FIRDOUS HUSSAINI F

16 NAF2019/202628 HABIBU MUHAMMAD M

17 NAF2019/136938 HAMISU ABDULRAHMAN M

18 NAF2019/187311 HAMZA GARBA M

19 NAF2019/156547 IBRAHIM GARBA M

20 NAF2019/030126 IBRAHIM KABIRU M

21 NAF2019/095057 ISIYAKU ABUBAKAR SALIHU M

22 NAF2019/016623 JAMILU MUSA M

23 NAF2019/196235 KABIRU USMAN M

24 NAF2019/000363 LAWAL ABDULLAHI M

25 NAF2019/074987 LUKMAN ALFA M

26 NAF2019/124837 MUBARAK ALIYU M

27 NAF2019/122285 MUHAMMAD ZAYYANU YUSUF M

28 NAF2019/012365 MUHAMMED MUSA M

29 NAF2019/161572 MURTALA ABUBAKAR M

30 NAF2019/022685 MUSA ABUBAKAR M

31 NAF2019/018712 MUSTAPHA SANUSI M

32 NAF2019/005832 NAZIRU BELLO M

33 NAF2019/071488 RABIU SULAIMAN M

34 NAF2019/153394 RILWAN SANI M

35 NAF2019/004069 S GANDI IBRAHIM M

36 NAF2019/193178 SADIQ ABDULWAHAB MUSTAPHA M

37 NAF2019/024093 SAGIR SHUAIBU M

38 NAF2019/065774 SANI NASIR M

39 NAF2019/013594 SHAFIU KABIRU M

40 NAF2019/087563 SHAMSUDEEN ABUBAKAR M

41 NAF2019/136843 SHEHU ABDULLAHI M

42 NAF2019/152593 SUFIYANU MUHAMMAD M

43 NAF2019/151113 SULAIMAN ABDULLAHI M

44 NAF2019/124234 SULEIMAN ISMAIL M

45 NAF2019/005197 UKASHATU USMAN M

46 NAF2019/136280 UMAR ABDULLAHI M

47 NAF2019/029000 UMAR MUSA M

48 NAF2019/018461 USMAN ABDULLAHI M

49 NAF2019/157933 USMAN ABDULLAHI M

50 NAF2019/018016 YASIR MUHAMMAD M

TARABA STATE

1 NAF2019/132100 ABDULLAHI IDRIS M

2 NAF2019/141016 ABDULMUBARACK SALIHU EGGI M

3 NAF2019/170728 ABUBAKAR SHUAIBU M

4 NAF2019/129988 ALI BAWA M

5 NAF2019/016010 ANDEYANGTSO IZONG GARBA M

6 NAF2019/005184 AUWAL IBRAHIM M

7 NAF2019/018790 CHARLES KARI M

8 NAF2019/025082 CORRECT NJIDDA STEPHEN M

9 NAF2019/039492 DANJUMA SAKUMIYA BINTIMA M

10 NAF2019/161049 DOGO DAVID MICHAEL M

11 NAF2019/095581 EMMANUEL ELAM M

12 NAF2019/101961 FAHAD DANLADI ABARSHI M

13 NAF2019/148881 FARADEEN SHEHU IBRAHIM M

14 NAF2019/034527 FATIMA BINTA AHMAD F

15 NAF2019/085928 GILBERT KATOR TYONONGU M

16 NAF2019/161205 HASSAN JANNI AHMAD M

17 NAF2019/168054 HOLINESS BARAU JACKSON M

18 NAF2019/046579 HUSSAINI SAURU YAHAYA M

19 NAF2019/182947 ISAAC NATER TYOZUA M

20 NAF2019/038977 ISHAKU JULDE AYUBA M

21 NAF2019/186174 JACOB KUMAOR MBAIHEMBE M

22 NAF2019/097414 JAMILU IYAH MA’AZU M

23 NAF2019/062017 JAPHET ORPINGA LEVA M

24 NAF2019/172119 JEREMIAH U OGAR M

25 NAF2019/081921 JOSIAH MANASSEH M

26 NAF2019/015647 KENNETH A JAMES M

27 NAF2019/016389 KHADI KHADI LINUS M

28 NAF2019/039982 MATTHEW ANTHONY M

29 NAF2019/173344 MOHAMMED MAIGANDI MOHAMMED M

30 NAF2019/158292 MUBARAK UMAR MAIRIGA M

31 NAF2019/058927 MUSA BIRIJI BELLO M

32 NAF2019/016921 MUSTAPHA KASIMU M

33 NAF2019/065835 NATHAN OGWIHI HONEST M

34 NAF2019/155223 NATSE P ADAMU M

35 NAF2019/167265 PHEELAH NICHOLAS F

36 NAF2019/052476 RAPHAEL ADAMU M

37 NAF2019/018615 SADIQ MOHAMMED M

38 NAF2019/095557 SAIDU MUSA FALA M

39 NAF2019/093198 SALIHU A UMAR M

40 NAF2019/115331 SALISU NURUDEEN M

41 NAF2019/077407 SAMSON FIMA SALEH M

42 NAF2019/049087 SAMUEL AGBOZA DANGANA M

43 NAF2019/159084 SAMUEL SANTOS DAVID M

44 NAF2019/098900 SANI MAMU ABDULHAMID M

45 NAF2019/197526 SARAH O OJOBO F

46 NAF2019/080606 SHARIF BASHIR GAMBO M

47 NAF2019/149950 TAHKODI GANG PATRICK M

48 NAF2019/043135 ZUNNURAINI USMAN M

49 NAF2019/048675 WUNUKEN WARINGI M

50 NAF2019/063293 ADI ALOSE OSUSA M

YOBE STATE

1 NAF2019/010186 ABBALI ADAMU JAFARU M

NAF2019/017407 ABDULHAKIM IBRAHIM M

3 NAF2019/146806 ABDULLAHI HUSSAINI M

NAF2019/001256 ABDULLAHI ABDULLAHI SALISU M

5 NAF2019/172676 ABDULLAHI T ZARMA M

NAF2019/047715 ABUBAKAR MUHAMMAD M

7 NAF2019/202027 ABUBAKAR BABAJI USMAN M

NAF2019/001337 ABUBAKAR SHUWAMA IDRISS M

9 NAF2019/091713 ADAMU MUHAMMAD M

NAF2019/030015 ADAMU HABU M

11 NAF2019/013672 ADAMU SAIDU M

NAF2019/039275 ADAMU ILIYA ABDULLAHI M

13 NAF2019/043723 ADAMU SANI MOHAMMED M

NAF2019/011070 AHMAD WAZIRI IBRAHIM M

15 NAF2019/006258 AHMADU ABUBAKAR MOHAMMED M

NAF2019/043322 AHMED YAKUBU M

17 NAF2019/136354 AHMED TIJJANI ABDULRASHEED M

NAF2019/010991 ALI DALAH M

19 NAF2019/176282 ALI ALIYU MOHAMMED M

NAF2019/150001 ALIYU SABO M

21 NAF2019/148279 AMINU MUHAMMAD ABDULKAREEM M

NAF2019/008779 FARUK BABA HUSSAINI M

23 NAF2019/194020 GAMBO – YAKUBU M

NAF2019/001996 HARUNA TIJJANI M

25 NAF2019/075309 HASSAN SUNUSI M

NAF2019/003100 IBRAHIM IDRISS M

27 NAF2019/081366 IBRAHIM SULAIMAN M

NAF2019/027647 IBRAHIM KALLAMU MUSA M

29 NAF2019/004909 IBRAHIM TIKAU ABUBAKAR M

NAF2019/009893 INUSA AHMED ISAH M

31 NAF2019/029008 JIBRIN ADAMU ILIYA M

NAF2019/006784 KABIRU DUMBARI HASSAN M

33 NAF2019/015039 MOHAMMED BABAYO M

NAF2019/024527 MOHAMMED SAMAILA ABDULLAHI M

35 NAF2019/072142 MOHAMMED YAHAYA ABUBAKAR M

NAF2019/025758 MOHAMMED YUSUF UMAR M

37 NAF2019/007280 MUAZU LAWAN M

NAF2019/010802 MUHAMMAD UMAR M

39 NAF2019/078426 MUSA MAIDALA ABUBAKAR M

NAF2019/003415 SADIQ BABA ALHAJI M

41 NAF2019/132271 SAIDU SAIDU MAMMAN M

NAF2019/028337 SAIDU YAHAYA ABUBAKAR M

43 NAF2019/006456 SANI AHMED IDRISS M

NAF2019/065880 SHEHU ADAMU UMAR M

45 NAF2019/015867 SULEIMAN MUHAMMAD ALKALI M

NAF2019/009902 SULEIMAN YARIMA ABUBAKAR M

47 NAF2019/035301 UMAR MUSA SALEH M

NAF2019/033378 YUNUSA UMAR ABUBAKAR M

49 NAF2019/012541 YUSUF MAJEWA HARUNA M

NAF2019/086728 ZAINAB MUSA F

ZAMFARA STATE

1 NAF2019/035890 ABBAS BALA YUSUF M

2 NAF2019/144670 ABDULAZIZ UMAR M

3 NAF2019/037226 ABDULHAMID ADAMU M

4 NAF2019/040969 ABDULLAHI SANI M

5 NAF2019/089951 ABDULMALIK HARUNA M

6 NAF2019/115399 ABDURRAHMAN MUHAMMAD M

7 NAF2019/010320 ABUBAKAR ABDULLAHI M

8 NAF2019/159128 ABUBAKAR ISAH M

9 NAF2019/146381 ABUBAKAR UMAR M

10 NAF2019/201097 ADAMU MUHAMMAD BELLO M

11 NAF2019/200758 AHMAD ADAMU M

12 NAF2019/106675 AHMAD MUSA M

13 NAF2019/125100 AHMAD YANUSA M

14 NAF2019/117400 ALIYU AHMAD M

15 NAF2019/200755 ALIYU SULEIMAN M

16 NAF2019/079422 AMIRI SALIHU M

17 NAF2019/201751 BADAMASI SHUAIBU M

18 NAF2019/145177 BELLO ALIYU M

19 NAF2019/047708 BILYAMINU ADAMU M

20 NAF2019/057650 BILYAMINU MUHAMMAD M

21 NAF2019/050934 DANJUMA STEPHEN M

22 NAF2019/064205 IBRAHIM AMINU M

23 NAF2019/011163 IMRANA AHMAD M

24 NAF2019/151670 ISMAIL MUHAMMAD M

25 NAF2019/037939 ISMAIL ZAKARIYYA M

26 NAF2019/179374 JOHN TABITHA F

27 NAF2019/088486 KABIR IDRIS M

28 NAF2019/013502 KABIRU MUSA M

29 NAF2019/012356 LABARAN KABIRU M

30 NAF2019/186261 LAWALI MIKAILU M

31 NAF2019/152644 MANIRU MUHAMMAD M

32 NAF2019/191142 MANSIR HAMZA M

33 NAF2019/068580 MUBARAK IBRAHIM M

34 NAF2019/166351 MUHAMMAD BASHIR M

35 NAF2019/051426 MUHAMMAD SALEH M

36 NAF2019/093336 MUHAMMAD AHMAD M

37 NAF2019/021597 MUHAMMAD BUHARI LAWAL M

38 NAF2019/164856 MUSA MUHAMMED M

39 NAF2019/139332 MUSA DAUDU YAKUBU M

40 NAF2019/000640 MUSTAPHA DADY ABDULLAHI M

41 NAF2019/147710 MUSTAPHA MOHAMMED BAKO M

42 NAF2019/199821 NASIRU USMAN M

43 NAF2019/009424 NAZIRU YAHAYA M

44 NAF2019/014127 NURADEEN GARBADU IDRIS M

45 NAF2019/190194 RABIU ALIYU M

46 NAF2019/002149 SAFIYANU YAHAYA M

47 NAF2019/014429 SANI LADAN M

48 NAF2019/022263 SULEIMAN DAUDA M

49 NAF2019/129693 SULEIMAN MUSA MUAZU M

50 NAF2019/041620 TAOFEEQ TIJJANI M